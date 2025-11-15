Рождественский пост: традиции, запреты и символика
- Рождественский пост длится 40 дней — время духовного очищения перед Рождеством.
- Главное — воздержание от зла, а не только ограничение в еде.
- Запрещены мясо, яйца, молочные продукты, а режим питания зависит от дня недели.
Рождественский пост — это заключительный многодневный пост года, предшествующий рождению Иисуса Христа. Для верующих этот период — возможность остановиться среди ежедневной суеты, открыть сердце для добра и подготовить душу к встрече Светлого Рождества.
Что нельзя делать в Рождественский пост, какие есть запреты, читайте в нашем материале.
Срок поста в 2025 году
По новому календарю Рождественский пост начнется 15 ноября и завершится 24 декабря. По старому стилю его границы — с 28 ноября по 6 января 2026 года.
Продолжительность поста составляет сорок дней, что воспроизводит сорокадневное уединение в пустыне.
В народе этот период имеет еще одно название — Филипповка, ведь пост начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа.
Рождественский пост: традиции
Рождественский пост — это не только воздержание от определенных блюд, но прежде всего период очищения мыслей, поступков и сердца. Его истинная цель — подготовить душу к светлому празднику Рождества Христова, восстановить гармонию с Богом и ближними.
Во время поста стоит обратить внимание на свои действия. Это время, когда стоит замедлиться, отказаться от всего лишнего.
Что стоит делать
Во время поста церковь призывает к доброте, прощению и милосердию. Хорошо, если это время станет поводом:
- чаще бывать на службах, молиться;
- помогать тем, кто в этом нуждается — старикам, одиноким, больным, тем, кто оказался в затруднительном положении;
- уделять больше внимания семье, разговорам с близкими, примирению после конфликтов;
- работать над собой — сдерживать гнев, зависть, сплетни, осуждение.
Настоящий пост — это когда человек отказывается не от еды, а от зла.
Рождественский пост: что нельзя делать
В Рождественский пост не рекомендуется проводить время в чрезмерных развлечениях, а именно в шумных гуляниях, вечеринках, дискотеках. Лучше воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя, ругательных слов, пустых ссор.
Также не стоит накапливать обиды, мстить, судить других или позволять себе лень.
Это не период печали, а время очищения. Поэтому даже воздерживаясь от веселья, человек не должен замыкаться в себе — наоборот, следует нести в мир спокойствие и доброжелательность.
Что нельзя делать в первый день Рождественского поста
Первый день Рождественского поста приходится на 15 ноября, и в этот день верующим надлежит соблюдать сухоедение. Можно употреблять только сырые растительные продукты — жарка, варка или пропаривание запрещены.
Также в этот день православные чтят память преподобного Паисия Величковского и мучеников Гурия, Самона и Авива.
Что стоит делать во время Рождественского поста
Во время поста можно делать все, что помогает стать лучше: молиться, работать с любовью, помогать другим, заботиться о душевном равновесии. А вот от того, что разжигает гнев, зависть, гордыню или равнодушие, стоит воздержаться.
Рождественский пост: запреты по дням
Рождественский пост предусматривает определенные ограничения, которые разнятся в зависимости от дня недели. В течение всего периода запрещается употреблять мясо, яйца и молочные продукты. В понедельник, среду и пятницу практикуется приготовление блюд без масла или допускается только растительная пища.
Во вторник и четверг разрешается горячая пища с маслом. Суббота и воскресенье предусматривают употребление рыбы и небольшого количества вина. Самый строгий режим соблюдается в последнюю неделю перед Рождеством, особенно 24 декабря, когда до появления первой звезды воздерживаются от еды.