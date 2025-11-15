Рождественский пост — это заключительный многодневный пост года, предшествующий рождению Иисуса Христа. Для верующих этот период — возможность остановиться среди ежедневной суеты, открыть сердце для добра и подготовить душу к встрече Светлого Рождества.

Что нельзя делать в Рождественский пост, какие есть запреты, читайте в нашем материале.

Срок поста в 2025 году

По новому календарю Рождественский пост начнется 15 ноября и завершится 24 декабря. По старому стилю его границы — с 28 ноября по 6 января 2026 года.

Продолжительность поста составляет сорок дней, что воспроизводит сорокадневное уединение в пустыне.

В народе этот период имеет еще одно название — Филипповка, ведь пост начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост: традиции

Рождественский пост — это не только воздержание от определенных блюд, но прежде всего период очищения мыслей, поступков и сердца. Его истинная цель — подготовить душу к светлому празднику Рождества Христова, восстановить гармонию с Богом и ближними.

Во время поста стоит обратить внимание на свои действия. Это время, когда стоит замедлиться, отказаться от всего лишнего.

Что стоит делать

Во время поста церковь призывает к доброте, прощению и милосердию. Хорошо, если это время станет поводом:

чаще бывать на службах, молиться;

помогать тем, кто в этом нуждается — старикам, одиноким, больным, тем, кто оказался в затруднительном положении;

уделять больше внимания семье, разговорам с близкими, примирению после конфликтов;

работать над собой — сдерживать гнев, зависть, сплетни, осуждение.

Настоящий пост — это когда человек отказывается не от еды, а от зла.

Рождественский пост: что нельзя делать

В Рождественский пост не рекомендуется проводить время в чрезмерных развлечениях, а именно в шумных гуляниях, вечеринках, дискотеках. Лучше воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя, ругательных слов, пустых ссор.

Также не стоит накапливать обиды, мстить, судить других или позволять себе лень.

Это не период печали, а время очищения. Поэтому даже воздерживаясь от веселья, человек не должен замыкаться в себе — наоборот, следует нести в мир спокойствие и доброжелательность.

Что нельзя делать в первый день Рождественского поста

Первый день Рождественского поста приходится на 15 ноября, и в этот день верующим надлежит соблюдать сухоедение. Можно употреблять только сырые растительные продукты — жарка, варка или пропаривание запрещены.

Также в этот день православные чтят память преподобного Паисия Величковского и мучеников Гурия, Самона и Авива.

Что стоит делать во время Рождественского поста

Во время поста можно делать все, что помогает стать лучше: молиться, работать с любовью, помогать другим, заботиться о душевном равновесии. А вот от того, что разжигает гнев, зависть, гордыню или равнодушие, стоит воздержаться.

Рождественский пост: запреты по дням

Рождественский пост предусматривает определенные ограничения, которые разнятся в зависимости от дня недели. В течение всего периода запрещается употреблять мясо, яйца и молочные продукты. В понедельник, среду и пятницу практикуется приготовление блюд без масла или допускается только растительная пища.

Во вторник и четверг разрешается горячая пища с маслом. Суббота и воскресенье предусматривают употребление рыбы и небольшого количества вина. Самый строгий режим соблюдается в последнюю неделю перед Рождеством, особенно 24 декабря, когда до появления первой звезды воздерживаются от еды.

