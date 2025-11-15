Різдвяний піст – це завершальний багатоденний піст року, який передує народженню Ісуса Христа. Для вірян цей період – нагода зупинитися серед щоденної метушні, відкрити серце для добра й підготувати душу до зустрічі Світлого Різдва.

Що не можна робити в Різдвяний піст, які є заборони, читайте в нашому матеріалі.

Термін посту у 2025 році

За новим календарем Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада і завершиться 24 грудня. За старим стилем його межі – з 28 листопада до 6 січня 2026 року.

Тривалість посту становить сорок днів, що символізує сорокаденне усамітнення в пустелі.

У народі цей період має ще одну назву – Пилипівка, адже піст починається одразу після дня пам’яті апостола Пилипа.

Різдвяний піст: традиції

Різдвяний піст – це не лише утримання від певних страв, а насамперед період очищення думок, вчинків і серця. Його справжня мета – підготувати душу до світлого свята Різдва Христового, відновити гармонію з Богом і ближніми.

Протягом посту варто звернути увагу на свої дії. Це час, коли варто сповільнитися, відмовитися від усього зайвого.

Що варто робити

Під час посту церква закликає до доброти, прощення і милосердя. Добре, якщо цей час стане нагодою:

частіше бувати на службах, молитися;

допомагати тим, хто цього потребує – стареньким, самотнім, хворим, тим, хто опинився у скруті;

присвячувати більше уваги родині, розмовам із близькими, примиренню після конфліктів;

працювати над собою – стримувати гнів, заздрість, плітки, осуд.

Справжній піст – це коли людина відмовляється не від їжі, а від зла.

Різдвяний піст: що не можна робити

У Різдвяний піст не рекомендується проводити час у надмірних розвагах, а саме у гучних гуляннях, вечірках, дискотеках. Краще утриматися від надмірного споживання алкоголю, лайливих слів, порожніх сварок.

Також не варто накопичувати образи, мститися, судити інших або дозволяти собі лінь.

Це не період смутку, а час очищення. Тому навіть утримуючись від веселощів, людина не повинна замикатися в собі, навпаки, слід нести у світ спокій і доброзичливість.

Що не можна робити в перший день Різдвяного посту

Перший день Різдвяного посту припадає на 15 листопада, і в цей день вірянам належить дотримуватися сухоїдіння. Можна споживати лише сирі рослинні продукти – смаження, варіння чи пропарювання заборонені.

Також цього дня православні вшановують пам’ять преподобного Паїсія Величковського та мучеників Гурія, Самона і Авіва.

Що варто робити під час Різдвяного посту

Під час посту можна робити все, що допомагає стати кращим: молитися, допомагати іншим, дбати про душевну рівновагу. А от від того, що розпалює гнів, заздрість, гординю чи байдужість, варто утриматися.

Різдвяний піст: заборони по днях

Різдвяний піст передбачає певні обмеження, що різняться залежно від дня тижня. Протягом усього періоду забороняється вживати м’ясо, яйця та молочні продукти. У понеділок, середу та п’ятницю практикується приготування страв без олії або допускається лише рослинна їжа.

У вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа з олією. Субота та неділя передбачають вживання риби та невеликої кількості вина. Найсуворіший режим дотримується в останній тиждень перед Різдвом, особливо 24 грудня, коли до появи першої зірки утримуються від їжі.

