Ежегодно в третье воскресенье ноября в Украине отмечают День работников сельского хозяйства – профессиональный праздник всех, чей труд связан с аграрной сферой.

В 2025 году он приходится на 16 ноября. Этот день – хороший повод поблагодарить фермеров, агрономов, работников животноводческой отрасли, механизаторов и всех, кто обеспечивает страну продовольствием.

Факты ICTV подготовили подборку поздравлений, чтобы вы могли поздравить с профессиональным праздником всех, кто работает на земле.

Сейчас смотрят

День работников сельского хозяйства 2025 — открытки

Обязательно отправьте эти поздравления знакомым аграриям и напомните, насколько они ценны и незаменимы.

День работников сельского хозяйства 2025 — стихи

Пусть нивы колосятся щедро,

Чтобы радость наполняла каждый дом!

Пусть труд приносит вдохновение душе,

А дни будут теплыми, как хлеб на столе!

***

Всем занятым в сельском хозяйстве

Желаем здоровья и сил.

Старайтесь почаще смеяться,

Чтоб день каждый радостным был.

Работа у вас непростая,

Мы ценим нелегкий ваш труд.

Безбедной вам жизни желаем,

Пусть дома вас любят и ждут.

***

Спасибо от души хотим сказать

И в этот праздник профессиональный.

Хозяйствам всем желаем процветать.

Успех пускай ждет просто максимальный!

Пускай все колосится и растет,

Погода пусть проблем не преподносит,

Пусть неизменно радует приплод,

А труд вам удовольствие приносит!

***

Всех, кто сельскому хозяйству

Жизнь и труд свой посвятил.

Поздравляем с вашим днем –

Пусть на все хватает сил!

***

С Днем сельского хозяйства

От души вас поздравляем!

Счастья, радости, вдохновения

В труде вам желаем!

День работников сельского хозяйства 2025 — проза

Поздравляем с профессиональным праздником! Спасибо за ваш ежедневный труд, благодаря которому все мы имеем лучшие продукты! Пусть земля родит, а работа приносит признание, радость и достаток!

***

Пусть все посеянное дает обильные всходы! Пусть работа не изматывает, а вдохновляет! Пусть будни проходят в спокойствии, а в доме царит уют и тепло! С праздником работников сельского хозяйства!

***

Искренняя благодарность тем, кто кормит страну! Пусть хватает сил на все свершения, жизнь дарит стабильность и дни без тревог! С праздником!

***

С праздником! Пусть техника не ломается, погода не подводит, а руководство ценит! Пусть работа будет полна не только ответственности, но и удовольствия!

***

С Днем работников сельского хозяйства! Пусть все растет и дает результат – и в поле, и в жизни! Пусть погода не подводит, а работа приносит радость и уверенность!

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.