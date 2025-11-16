Щороку в третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства – професійне свято всіх, чия праця пов’язана з аграрною сферою.

У 2025 році воно припадає на 16 листопада. Цей день – гарна нагода подякувати фермерам, агрономам, працівникам галузі тваринництва, механізаторам і всім, хто забезпечує країну продовольством.

Факти ICTV підготували добірку привітань, щоби ви могли привітати з професійним святом усіх, хто працює на землі.

День працівників сільського господарства 2025 – листівки до свята

Неодмінно надішліть ці привітання знайомим аграріям та нагадайте, наскільки вони цінні та незамінні.

День працівників сільського господарства 2025

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 в картинках

День працівників сільського господарства 2025

Листівки до Дня працівників сільського господарства 2025

День працівників сільського господарства 2025

З Днем працівників сільського господарства 2025 – листівки

День працівників сільського господарства 2025

Картинки з привітанням до Дня працівників сільського господарства 2025

День працівників сільського господарства 2025

З Днем працівників сільського господарства – найкращі привітання

День працівників сільського господарства 2025 – вірші до свята

Хай ниви колосяться щедро й багато,
Щоб сповнила радість кожнісіньку хату!
Хай праця приносить натхнення душі,
А дні будуть теплі, як хліб на столі!

***

Господарів землі, вітаємо зі святом!
Роботи повсякдень у вас завжди багато:
Садити, сіяти, полоти та збирати,
Не можна ні секунди змарнувати.

Бажаєм вам високих урожаїв,
Природа вам нехай допомагає.
Ідуть дощі рясні, коли потрібні,
І кожен рік для вас хай буде хлібним!

***

Колоситься стигле жито в полі,
Дозрівають яблука в садах,
Скільки ж є терпіння і любові
В ваших вмілих лагідних руках,

Що дбайливо землю обробляють
Та збирають добрий урожай.
Від душі прийміть слова ви щирі,
Вам сьогодні купа привітань!

***

Щоб було міцним, як сталь, здоров’я,
Добрий хист, терпіння, мир і лад,
З Днем сільського господарства, любі!
Для країни ви – безцінний скарб!

***

З Днем сільського господарства
Щиро вас вітаємо!
Щастя, радості, натхнення
В праці вам бажаємо!

День працівників сільського господарства 2025 – привітання в прозі

Вітаємо з професійним святом! Дякуємо за вашу щоденну працю, завдяки якій усі ми маємо найкращі продукти! Нехай земля родить, а робота приносить визнання, радість і достаток!

***

Хай усе посіяне дає рясні сходи! Хай робота не виснажує, а надихає! Хай будні минають у спокої, а в оселі панує затишок і тепло! Зі святом працівників сільського господарства!

***

Щира вдячність тим, хто годує країну! Нехай вистачає сил на всі звершення, життя дарує стабільність і дні без тривог! Зі святом!

***

Зі святом! Хай техніка не ламається, погода не підводить, а керівництво цінує! Нехай робота буде сповнена не лише відповідальності, а й задоволення!

***

З Днем працівників сільського господарства! Нехай усе зростає і дає результат – і в полі, і в житті! Хай погода не підводить, а праця приносить радість і впевненість!

