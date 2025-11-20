День защиты детей 2025: куда пойти в Киеве 20 ноября
В четверг, 20 ноября, Украина впервые официально отмечает День защиты детей одновременно с Всемирным днем ребенка. Ранее этот праздник приходился на 1 июня.
Новая дата является хорошим поводом уделить внимание малышам и подросткам. Если вы ищете, куда пойти с детьми на День защиты детей в Киеве в 2025 году, мы собрали самые интересные события, спектакли, шоу и развлечения, которые сделают время, проведенное вместе, ярким.
День защиты детей – куда пойти в Киеве в 2025 году
- Праздничная программа в Країні мрій
Как раз в праздничный день 20 ноября в семейном парке развлечений детей ждут квесты, конкурсы, мастер-классы, а также шоу мыльных пузырей.
Локация: просп. Бандеры, 23 и Урловская, 22.
Билеты: от 400 грн.
- Smile Park
Развлекательная программа День силы детства с участием аниматоров и героев мультфильма Лило и Стич.
Время: 20 ноября, 16:00-17:30.
Локация: ул. Якова Гнездовского, 1А (ТРЦ Дарынок) и ул. М. Закревского, 22Т.
Для детей льготных категорий вход бесплатный.
- Спектакль Волшебник страны Оз
В волшебном театральном путешествии по мотивам классической сказки Фрэнка Баума зрители вместе с героями откроют силу сердца, разума и дружбы.
Время: 20 ноября, 12:00
Локация: Театр кукол на ул. Грушевского, 1-а.
Билеты: от 200 грн.
- Приключения Батискафчика и Морского Конька
Веселое, познавательно-развлекательное полнокупольное шоу для детей от 4 лет. Программа рассказывает о защите окружающей среды через приключения двух друзей – Батискафчика и Морского Конька.
Они спасают обитателей океана, в частности маленькую черепашку, попавшую в пластиковую ловушку. После дня приключений они вместе наблюдают звезды и изучают созвездия.
Время: 20 ноября, 10:00.
Локация: Киевский планетарий на ул. Большая Васильковская, 57/3.
Билеты: 250-300 грн.
Также следите за обновлениями на страницах культурных центров, библиотек и ТРЦ. Кроме того, в столице ежедневно работают музеи, детские центры и другие интересные локации, куда можно сходить с детьми.