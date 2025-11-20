В четверг, 20 ноября, Украина впервые официально отмечает День защиты детей одновременно с Всемирным днем ребенка. Ранее этот праздник приходился на 1 июня.

Новая дата является хорошим поводом уделить внимание малышам и подросткам. Если вы ищете, куда пойти с детьми на День защиты детей в Киеве в 2025 году, мы собрали самые интересные события, спектакли, шоу и развлечения, которые сделают время, проведенное вместе, ярким.

День защиты детей – куда пойти в Киеве в 2025 году

Праздничная программа в Країні мрій

Как раз в праздничный день 20 ноября в семейном парке развлечений детей ждут квесты, конкурсы, мастер-классы, а также шоу мыльных пузырей.

Локация: просп. Бандеры, 23 и Урловская, 22.

Билеты: от 400 грн.

Smile Park

Развлекательная программа День силы детства с участием аниматоров и героев мультфильма Лило и Стич.

Время: 20 ноября, 16:00-17:30.

Локация: ул. Якова Гнездовского, 1А (ТРЦ Дарынок) и ул. М. Закревского, 22Т.

Для детей льготных категорий вход бесплатный.

Спектакль Волшебник страны Оз

В волшебном театральном путешествии по мотивам классической сказки Фрэнка Баума зрители вместе с героями откроют силу сердца, разума и дружбы.

Время: 20 ноября, 12:00

Локация: Театр кукол на ул. Грушевского, 1-а.

Билеты: от 200 грн.

Приключения Батискафчика и Морского Конька

Веселое, познавательно-развлекательное полнокупольное шоу для детей от 4 лет. Программа рассказывает о защите окружающей среды через приключения двух друзей – Батискафчика и Морского Конька.

Они спасают обитателей океана, в частности маленькую черепашку, попавшую в пластиковую ловушку. После дня приключений они вместе наблюдают звезды и изучают созвездия.

Время: 20 ноября, 10:00.

Локация: Киевский планетарий на ул. Большая Васильковская, 57/3.

Билеты: 250-300 грн.

Также следите за обновлениями на страницах культурных центров, библиотек и ТРЦ. Кроме того, в столице ежедневно работают музеи, детские центры и другие интересные локации, куда можно сходить с детьми.

