В 2025 году украинцы отмечают Международный день защиты детей в ноябре. Ранее праздник приходился на 1 июня, но в конце мая президент Владимир Зеленский изменил его дату.

В условиях полномасштабной войны это событие приобретает для украинцев особое значение.

Этот день – не только повод устроить праздник для детей и подростков, но и возможность еще раз обратить внимание на права, безопасность и благополучие молодого поколения.

Когда День защиты детей 2025

Согласно указу №355/2025, День защиты детей в Украине отмечают 20 ноября – во Всемирный день ребенка.

Очень важно помнить, что это не просто дата в календаре, а ежегодное напоминание об ответственности общества, о том, что ребенок имеет право на безопасную жизнь, образование, поддержку и любовь.

Международный день защиты детей 2025 – история праздника

Идея учредить день, посвященный детям, возникла еще в 1925 году во время Всемирной конференции по вопросам благосостояния детей в Женеве. Уже в 1949 году Международная демократическая федерация женщин провозгласила 1 июня Международным днем защиты детей, а в следующем году праздник впервые отметили в 51 стране мира.

Позже инициативу поддержала и ООН. В 1959 году Генассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 – Конвенцию ООН о правах ребенка, которая определяет базовые права каждого ребенка независимо от страны или происхождения.

Главные символы Международного дня защиты детей

Праздник имеет официальную символику: зеленый флаг с планетой в центре, которую окружают пять фигурок детей, представляющих разные народы. Зеленый цвет символизирует гармонию и плодородие, а дети с разным цветом кожи – разнообразие людей в мире и равенство прав.

Кроме этого, символами праздника традиционно считаются изображения счастливого и беззаботного детства – воздушные шарики, цветы, солнце. Также широко используется символика ЮНИСЕФ и других международных организаций, занимающихся правами ребенка.

Почему День защиты детей 2025 особенный для Украины

В этом году украинцы снова будут отмечать праздник в условиях полномасштабной войны. Именно поэтому важно не только дарить детям радость, но и говорить о защите – реальной и ежедневной.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения в Украине погибло более 600 детей, еще тысячи получили ранения. Около 1,5 млн стали беженцами или внутренне перемещенными лицами. Часть из них потеряла родителей, дом или возможность учиться в безопасности.

Сотни тысяч украинских детей живут под постоянной угрозой обстрелов. В некоторых регионах дети проводят множество часов в укрытиях. Они видят войну, которую не должны были видеть.

Поэтому День защиты детей 2025 в Украине — это еще и день сопротивления насилию, день, когда весь мир должен услышать голоса детей, у которых российские оккупанты украли детство.

