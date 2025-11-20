День захисту дітей 2025: куди піти у Києві 20 листопада
У четвер, 20 листопада, Україна вперше офіційно відзначає День захисту дітей одночасно зі Всесвітнім днем дитини. Раніше це свято припадало на 1 червня.
Нова дата є гарною нагодою приділити увагу малюкам та підліткам. Якщо ви шукаєте, куди піти з дітьми на День захисту дітей у Києві у 2025 році, ми зібрали найцікавіші події, вистави, шоу та розваги, які зроблять час проведений разом яскравим.
День захисту дітей – куди піти у Києві у 2025 році
- Святкова програма у Країні мрій
Просто у святковий день 20 листопада у сімейному парку розваг на дітей чекають квести, конкурси, майстер-класи, а також бульбашкове шоу.
Локація: просп. Бандери, 23 та Урлівська, 22.
Квитки: від 400 грн.
- Smile Park
Розважальна програма День сили дитинства за участі аніматорів і героїв мультфільму Ліло і Стіч.
Час: 20 листопада, 16:00-17:30.
Локація: Якова Гніздовського, 1А (ТРЦ Даринок) та вул. М. Закревського, 22Т.
Для дітей пільгових категорій вхід безплатний.
- Вистава Чарівник країни Оз
У чарівній театральній подорожі за мотивами класичної казки Френка Баума глядачі разом із героями відкриватимуть силу серця, розуму та дружби.
Час: 20 листопада, 12:00
Локація: Театр ляльок на вул. Грушевського, 1-а.
Квитки: від 200 грн.
- Пригоди Батискафчика та Морського Коника
Веселе, пізнавально-розважальне повнокупольне шоу для дітей віком від 4 років. Програма розповідає про захист довкілля через пригоди двох друзів – Батискафчика і Морського Коника.
Вони рятують мешканців океану, зокрема маленьку черепашку, що потрапила в пластикову пастку. Після дня пригод вони разом спостерігають зірки та вивчають сузір’я.
Час: 20 листопада, 10:00
Локація: Київський Планетарій на вул. Велика Васильківська, 57/3.
Квитки: 250-300 грн.
Також стежте за оновленнями на сторінках культурних центрів, бібліотек і ТРЦ. Крім того, у столиці щодня працюють музеї, дитячі центри та інші цікаві локації, куди можна сходити з дітьми.