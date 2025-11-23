В воскресенье, 23 ноября, отмечается Международный день имидж-консультанта, Международный день борьбы с безнаказанностью и Международный день акварели.

Православная церковь сегодня чтит память святых Амфилохия и Григория. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 23 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, 23 ноября верующие вспоминают святого Амфилохия. Он жил в IV веке и был епископом города Иконии в Малой Азии (современная Турция).

Господь наделил Амфилохия даром исцеления молитвой. Он активно проповедовал христианскую веру, боролся против ереси ариан. Амфилохий был близким другом и соратником святителя Василия Великого и Григория Богослова.

Святой Григорий Богослов, также известный как Григорий Назианзин, был одним из самых выдающихся богословов ранней христианской церкви.

Он родился в 329 году в городе Назианзе в Малой Азии, получил хорошее образование и посвятил свою жизнь служению Господу. Был епископом Сасимы, но больше всего прославился своей деятельностью в Константинополе.

Кто празднует день ангела 23 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 23 ноября 2025 года

В этот день нельзя сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Избегайте конфликтов, иначе они затянутся надолго. Запрещено отказывать в помощи.

Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. Согласно лунному календарю, 23 ноября не стоит поддаваться негативным мыслям и эмоциям — обязательно контролируйте их или трансформируйте в позитивные.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить и заниматься другими домашними делами. Лунный календарь советует поработать над своими недостатками и отказаться от вредных привычек, которые ухудшают качество жизни.

23 ноября можно начинать новые дела. Это благоприятный день для тех, кто любит риск.

Народные приметы на 23 ноября 2025 года

  • На небе нет или мало облаков — к ясной и холодной погоде.
  • Вокруг луны розовое сияние — будут сильные морозы.
  • Красный закат — к ясной погоде.
  • Облака низко плывут — ждите похолодания.
