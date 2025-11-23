В воскресенье, 23 ноября, отмечается Международный день имидж-консультанта, Международный день борьбы с безнаказанностью и Международный день акварели.

Православная церковь сегодня чтит память святых Амфилохия и Григория. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 23 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, 23 ноября верующие вспоминают святого Амфилохия. Он жил в IV веке и был епископом города Иконии в Малой Азии (современная Турция).

Господь наделил Амфилохия даром исцеления молитвой. Он активно проповедовал христианскую веру, боролся против ереси ариан. Амфилохий был близким другом и соратником святителя Василия Великого и Григория Богослова.

Святой Григорий Богослов, также известный как Григорий Назианзин, был одним из самых выдающихся богословов ранней христианской церкви.

Он родился в 329 году в городе Назианзе в Малой Азии, получил хорошее образование и посвятил свою жизнь служению Господу. Был епископом Сасимы, но больше всего прославился своей деятельностью в Константинополе.

Кто празднует день ангела 23 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 23 ноября 2025 года

В этот день нельзя сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Избегайте конфликтов, иначе они затянутся надолго. Запрещено отказывать в помощи.

Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. Согласно лунному календарю, 23 ноября не стоит поддаваться негативным мыслям и эмоциям — обязательно контролируйте их или трансформируйте в позитивные.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить и заниматься другими домашними делами. Лунный календарь советует поработать над своими недостатками и отказаться от вредных привычек, которые ухудшают качество жизни.

23 ноября можно начинать новые дела. Это благоприятный день для тех, кто любит риск.

Народные приметы на 23 ноября 2025 года

На небе нет или мало облаков — к ясной и холодной погоде.

Вокруг луны розовое сияние — будут сильные морозы.

Красный закат — к ясной погоде.

Облака низко плывут — ждите похолодания.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.