У неділю, 23 листопада, відзначається Міжнародний день імідж-консультанта, Міжнародний день боротьби з безкарністю та Міжнародний день акварелі.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих Амфілохія і Григорія. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 23 листопада 2025 року

Згідно з православним календарем, 23 листопада віряни згадують святого Амфілохія. Він жив у IV столітті і був єпископом міста Іконії в Малій Азії (сучасна Туреччина).

Господь наділив Амфілохія даром зцілення молитвою. Він активно проповідував християнську віру, боровся проти єресі аріян. Амфілохій був близьким другом та соратником святителя Василя Великого та Григорія Богослова.

Святий Григорій Богослов, також відомий як Григорій Назіанзин, був одним із найвидатніших богословів ранньої християнської церкви.

Він народився 329 року в місті Назіанзі в Малій Азії, отримав гарну освіту і присвятив своє життя служінню Господу. Був єпископом Сасіми, але найбільше прославився своєю діяльністю в Константинополі.

Хто святкує день ангела 23 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 23 листопада 2025 року

Цього дня не можна лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Уникайте конфліктів, інакше вони затягнуться надовго. Заборонено відмовляти у допомозі.

Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти. Згідно з місячним календарем, 23 листопада не варто піддаватися негативним думкам та емоціям – обов’язково контролюйте їх або трансформуйте у позитивні.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, прати, готувати та займатися іншими домашніми справами. Місячний календар радить попрацювати зі своїми недоліками та відмовитися від шкідливих звичок, які погіршують якість життя.

23 листопада можна розпочинати нові справи. Це сприятливий день для тих, хто любить ризик.

Народні прикмети на 23 листопада 2025 року

На небі немає або мало хмар – до ясної і холодної погоди.

Довкола місяця рожеве сяйво – будуть сильні морози.

Червоний захід сонця – до ясної погоди.

Хмари низько пливуть – чекайте на похолодання.

