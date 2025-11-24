Сегодня, 24 ноября, в мире впервые отмечают Всемирный день сиамских близнецов, учрежденный ООН в прошлом году.

Научное сообщество празднует Всемирный день эволюции, также на эту дату приходится Всемирный день моржа, призванный привлечь внимание к сохранению вида и океанических экосистем.

Для православных христиан 24 ноября является днем почитания святой великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали главные события этого дня — узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 24 ноября 2025 года

Православные верующие чтят память святой великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия.

Святая Екатерина была известна своим образованием и непоколебимостью в христианской вере, за что и приняла мученическую смерть. В народной традиции ее называют покровительницей знаний и женской судьбы.

В этот же день вспоминают великомученика Меркурия – воина, который, по преданию, отличался мужеством и верностью христианству даже перед смертью.

Кто празднует день ангела 24 ноября 2025 года

Сегодня именины отмечают Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей и Екатерина.

В этот день принято поздравлять с днем ангела всех, кто носит эти имена, желая всяческих благ и Божьего благословения.

Что нельзя делать 24 ноября 2025 года

  • Ссориться или втягиваться в конфликты.
  • Перегружать себя физически или эмоционально.
  • Поддаваться соблазнам и делать резкие, необдуманные шаги.
  • Ремонт, шитье, вязание, активные хозяйственные дела.
  • Оставаться в одиночестве надолго – день требует семейной поддержки.
  • Нарушать пост мясными или молочными продуктами.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для духовных практик, молитвы и внутренней сосредоточенности. Он также подходит для получения знаний и изучения традиций.

Можно обратиться за советом к наставнику или человеку, которому доверяете. По словам астрологов, считается, что в этот день легче получить ответ на вопрос, который давно беспокоит.

Луна в Козероге способствует рациональности и работе, требующей четкости. Хорошо наводить порядок в делах, раскладывать документы, планировать бюджет, ставить практические цели.

Также это удачный день для посадки растений, начала лечения травами или поиска пропавших вещей.

Народные приметы на 24 ноября 2025 года

  • Ясная погода 24 ноября – к холодной зиме.
  • Теплый день – морозы накроют во второй половине декабря.
  • Если до сих пор нет снега – год может быть малоурожайным.
  • Много звезд в небе – к щедрому урожаю ягод и грибов в следующем сезоне.
  • Много ягод на деревьях и кустах – весна будет ранней.
Читайте также
Календарь праздников на ноябрь 2025: когда день сержанта ВСУ, студентов и доброты
календар свят на листопад 2025

Связанные темы:

КалендарьПраздникиЦерковні свята
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.