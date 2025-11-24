Сегодня, 24 ноября, в мире впервые отмечают Всемирный день сиамских близнецов, учрежденный ООН в прошлом году.

Научное сообщество празднует Всемирный день эволюции, также на эту дату приходится Всемирный день моржа, призванный привлечь внимание к сохранению вида и океанических экосистем.

Для православных христиан 24 ноября является днем почитания святой великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия.

Факты ICTV собрали главные события этого дня — узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 24 ноября 2025 года

Православные верующие чтят память святой великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия.

Святая Екатерина была известна своим образованием и непоколебимостью в христианской вере, за что и приняла мученическую смерть. В народной традиции ее называют покровительницей знаний и женской судьбы.

В этот же день вспоминают великомученика Меркурия – воина, который, по преданию, отличался мужеством и верностью христианству даже перед смертью.

Кто празднует день ангела 24 ноября 2025 года

Сегодня именины отмечают Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей и Екатерина.

В этот день принято поздравлять с днем ангела всех, кто носит эти имена, желая всяческих благ и Божьего благословения.

Что нельзя делать 24 ноября 2025 года

Ссориться или втягиваться в конфликты.

Перегружать себя физически или эмоционально.

Поддаваться соблазнам и делать резкие, необдуманные шаги.

Ремонт, шитье, вязание, активные хозяйственные дела.

Оставаться в одиночестве надолго – день требует семейной поддержки.

Нарушать пост мясными или молочными продуктами.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для духовных практик, молитвы и внутренней сосредоточенности. Он также подходит для получения знаний и изучения традиций.

Можно обратиться за советом к наставнику или человеку, которому доверяете. По словам астрологов, считается, что в этот день легче получить ответ на вопрос, который давно беспокоит.

Луна в Козероге способствует рациональности и работе, требующей четкости. Хорошо наводить порядок в делах, раскладывать документы, планировать бюджет, ставить практические цели.

Также это удачный день для посадки растений, начала лечения травами или поиска пропавших вещей.

Народные приметы на 24 ноября 2025 года

Ясная погода 24 ноября – к холодной зиме.

Теплый день – морозы накроют во второй половине декабря.

Если до сих пор нет снега – год может быть малоурожайным.

Много звезд в небе – к щедрому урожаю ягод и грибов в следующем сезоне.

Много ягод на деревьях и кустах – весна будет ранней.

