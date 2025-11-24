Сьогодні, 24 листопада, у світі вперше відзначають Всесвітній день сіамських близнюків, започаткований ООН торік.

Наукова спільнота святкує Всесвітній день еволюції, також на цю дату припадає Всесвітній день моржа, покликаний привернути увагу до збереження виду та океанічних екосистем.

Для православних християн 24 листопада є днем ушанування святої великомучениці Катерини та великомученика Меркурія.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали головні події цього дня — дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 24 листопада 2025 року

Православні віряни вшановують пам’ять святої великомучениці Катерини та великомученика Меркурія.

Свята Катерина була відомою своєю освітою та непохитністю у християнській вірі, за що й прийняла мученицьку смерть. У народній традиції її називають покровителькою знань і жіночої долі.

Цього ж дня згадують великомученика Меркурія – воїна, який, за переказами, відзначався мужністю та вірністю християнству навіть перед смертю.

Хто святкує день ангела 24 листопада 2025 року

Сьогодні іменини відзначають Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій та Катерина.

У цей день заведено вітати із днем ангела всіх, хто носить ці імена, бажаючи усіляких благ та Божого благословення.

Що не можна робити 24 листопада 2025 року

Сваритися або втягуватися в конфлікти.

Переобтяжувати себе фізично чи емоційно.

Піддаватися спокусам і робити різкі, необдумані кроки.

Ремонт, шиття, в’язання, активні господарські справи.

Лишатися на самоті надовго – день потребує родинної підтримки.

Порушувати піст м’ясними чи молочними продуктами.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для духовних практик, молитви та внутрішнього зосередження. Він також підходить для отримання знань та вивчення традицій.

Можна звернутися по пораду до наставника чи людини, якій довіряєте. За словами, астрологів вважають, що цього дня легше отримати відповідь на питання, яке давно турбує.

Місяць у Козорогу сприяє раціональності та роботі, що потребує чіткості. Добре наводити лад у справах, розкладати документи, планувати бюджет, ставити практичні цілі.

Також це вдалий день для посадок рослин, початку лікування травами чи пошуку зниклих речей.

Народні прикмети на 24 листопада 2025 року

Ясна погода 24 листопада – до холодної зими.

Теплий день – морози накриють у другій половині грудня.

Якщо досі немає снігу – рік може бути маловрожайним.

Багато зірок у небі – до щедрого врожаю ягід та грибів наступного сезону.

Багато ягід на деревах і кущах – весна буде ранньою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.