Какой праздник 25 ноября 2025 и как не навлечь на себя беду
Во вторник, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Православная церковь сегодня чтит память священномученика Климента. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 25 ноября 2025 года
- Кто празднует день ангела 25 ноября 2025 года
- Что нельзя делать 25 ноября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 25 ноября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 25 ноября 2025 года
Согласно православному календарю, 25 ноября верующие вспоминают священномученика Климента. Он занимал пост четвертого Папы Римского, проповедовал христианство и был сподвижником святого апостола Петра.
За веру в Христа его отправили в ссылку в Херсонесс (территория современного Крыма). Климент продолжал проповедовать среди каторжан, за что был казнен язычниками — его привязали к каменному якорю и утопили в море.
Кто празднует день ангела 25 ноября 2025 года
Именины в этот день отмечают Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.
Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.
Что нельзя делать 25 ноября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.
Народные приметы не советуют оставлять открытыми двери или ворота, иначе навлечете на себя беду. Нельзя давать и одалживать деньги в долг, иначе в доме не будет благополучия. Согласно лунному календарю, 25 ноября не стоит начинать новые дела.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно убирать, стирать, готовить, заниматься творчеством, рукоделием и другими делами.
Лунный календарь советует выделить время для построения планов и творческих замыслов. В бизнесе день благоприятен для внутренних изменений и перестановок.
В народе праздник 25 ноября носил название Климент Мороз, ведь в этот день часто приходили первые настоящие морозы.
Народные приметы на 25 ноября 2025 года
- Ясный день — зима будет морозной и сухой.
- Тепло и пасмурно — ждите мягкую зиму.
- Мороз — он продлится до конца года.
- Сильный ветер — к метелям в декабре.