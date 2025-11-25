Во вторник, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Климента. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 25 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, 25 ноября верующие вспоминают священномученика Климента. Он занимал пост четвертого Папы Римского, проповедовал христианство и был сподвижником святого апостола Петра.

За веру в Христа его отправили в ссылку в Херсонесс (территория современного Крыма). Климент продолжал проповедовать среди каторжан, за что был казнен язычниками — его привязали к каменному якорю и утопили в море.

Кто празднует день ангела 25 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 25 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют оставлять открытыми двери или ворота, иначе навлечете на себя беду. Нельзя давать и одалживать деньги в долг, иначе в доме не будет благополучия. Согласно лунному календарю, 25 ноября не стоит начинать новые дела.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить, заниматься творчеством, рукоделием и другими делами.

Лунный календарь советует выделить время для построения планов и творческих замыслов. В бизнесе день благоприятен для внутренних изменений и перестановок.

В народе праздник 25 ноября носил название Климент Мороз, ведь в этот день часто приходили первые настоящие морозы.

Народные приметы на 25 ноября 2025 года

Ясный день — зима будет морозной и сухой.

Тепло и пасмурно — ждите мягкую зиму.

Мороз — он продлится до конца года.

Сильный ветер — к метелям в декабре.

