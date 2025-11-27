В четверг, 27 ноября, в Украине отмечают День основания Национальной Академии Наук. Также на эту дату приходятся День защиты черепах, День булавок и игл и День благодарения в США.

Православная церковь сегодня чтит память святого великомученика Иакова Персидского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 27 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, 27 ноября верующие вспоминают святого великомученика Иакова Персидского. Он был родом из Персии, происходил из христианской семьи, занимал высокую должность при дворе персидского царя Йездегерда.

Однажды под влиянием многочисленных царских милостей принес жертву идолу, но впоследствии раскаялся и начал молиться Иисусу Христу, о чем язычники доложили царю. Иаков открыто признал себя христианином, за что его подвергли жестоким пыткам.

Кто празднует день ангела 27 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман и Сергей.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 27 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют пользоваться острыми предметами, шить и вязать — наши предки говорили, что так можно “зашить” тепло, и начнутся лютые морозы.

Согласно лунному календарю, 27 ноября не стоит спешить, суетиться и начинать что-то новое.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно готовить, стирать, заниматься творчеством и другими делами. Народные приметы советуют сделать уборку и вынести из дома мусор — считается, что так можно избавиться от неприятностей и проблем.

Согласно лунному календарю, 27 ноября стоит провести спокойно, неспешно, завершая ранее начатые дела. Благоприятная дата для путешествий, переездов, торговых и судебных дел, сна и отдыха.

Народные приметы на 27 ноября 2025 года

Утром иней — к хорошему урожаю овса.

Теплый день — следующий год будет неурожайным, а лето — дождливым.

Вороны закричали — ждите оттепели.

Громко чирикают воробьи — к потеплению.

