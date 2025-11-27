У четвер, 27 листопада, в Україні відзначають День заснування Національної Академії Наук. Також на цю дату припадають День захисту черепах, День шпильок і голок та День подяки в США.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого великомученика Якова Персіянина. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 27 листопада 2025 року

Згідно з православним календарем, 27 листопада віряни згадують святого великомученика Якова Персіянина. Він був родом з Персії, походив з християнської родини, займав високу посаду при дворі перського царя Йездегерда.

Одного разу під впливом численних царських милостей приніс жертву ідолу, але згодом розкаявся і почав молитися Ісусу Христу, про що язичники доповіли царю. Яків відкрито визнав себе християнином, за що його піддали жорстоким тортурам.

Хто святкує день ангела 27 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман та Сергій.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 27 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять користуватися гострими предметами, шити і в’язати – наші предки казали, що так можна “зашити” тепло, і почнуться люті морози.

Згідно з місячним календарем, 27 листопада не варто поспішати, метушитися та починати щось нове.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна готувати, прати, займатися творчістю та іншими справами. Народні прикмети радять зробити прибирання і винести з дому сміття – вважається, що так можна позбутися неприємностей і проблем.

Згідно з місячним календарем, 27 листопада варто провести спокійно, неспішно, завершуючи раніше розпочаті справи. Сприятлива дата для подорожей, переїздів, торговельних і судових справ, сну й відпочинку.

Народні прикмети на 27 листопада 2025 року

Вранці іній – до гарного врожаю вівса.

Теплий день – наступний рік буде неврожайним, а літо – дощовим.

Ворони розкричалися – чекайте на відлигу.

Голосно цвірінькають горобці – до потепління.

