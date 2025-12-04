День ракетных войск и артиллерии — это профессиональный праздник воинов, которые благодаря своему мастерству и точности уничтожают врага на фронте и снижают российский военный потенциал.

Их ежедневная работа помогает эффективно бороться с оккупантами, а каждый точный удар приближает нашу победу.

День ракетных войск и артиллерии Украины отмечается 4 декабря. Праздник приходится на день святой Варвары, которая считается покровительницей артиллеристов.

Сейчас смотрят

Сегодня стоит поздравить украинских ракетчиков и артиллеристов и поблагодарить их за профессионализм и стойкость. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии в картинках, стихах и прозе.

День ракетных войск и артиллерии 2025 — картинки

День ракетных войск и артиллерии 2025 — поздравления

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии в стихах и прозе

***

Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии! Желаю боевого духа, крепкого здоровья и точности в каждом решении. Спасибо за ваше мужество, стойкость и ежедневный труд ради победы Украины!

***

Артиллерия, ракетные войска,

Пожелать хотим вам счастья на века,

Мира на земле и на воде,

И удачи каждому в судьбе!

С вашим днем вас с честью поздравляем,

Долгих лет, здоровья вам желаем,

Чтобы все исполнились мечты,

И ракеты были не нужны!

***

Поздравляю с профессиональным праздником украинских артиллеристов и ракетчиков. Пусть успех сопровождает вас в каждом задании, а родные всегда ждут с теплом и гордостью. Сил вам, здоровья и скорейшей победы!

***

***

С Днем ракетных войск! Желаю

Счастья, смелости, побед,

Пусть восторгом вдохновляет

Жизнь на много-много лет.

Пусть удача улыбнется,

Теплота в душе живет,

И любимые, родные

Непременно дома ждут!

***

С Днем ракетных войск и артиллерии! Желаем вам сил, стойкости, крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба. Пусть счастье и удача сопровождают вас всегда и везде. С профессиональным праздником!

***

С Днем войск ракетных поздравляю!

Лишь только лучшего желаю.

Не знать атак и поражений,

Побольше личных достижений.

Наград, медалей, орденов,

Спокойных мирных дней и снов.

Пусть небо ваше будет чистым,

А взгляд — веселым и лучистым.

И в личной жизни пусть все будет —

Жена, семья, родные люди,

Машина, дача и квартира.

Желаю счастья вам и мира!

***

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.