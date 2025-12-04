День ракетных войск и артиллерии: поздравления для тех, кто приближает победу
День ракетных войск и артиллерии — это профессиональный праздник воинов, которые благодаря своему мастерству и точности уничтожают врага на фронте и снижают российский военный потенциал.
Их ежедневная работа помогает эффективно бороться с оккупантами, а каждый точный удар приближает нашу победу.
День ракетных войск и артиллерии Украины отмечается 4 декабря. Праздник приходится на день святой Варвары, которая считается покровительницей артиллеристов.
Сегодня стоит поздравить украинских ракетчиков и артиллеристов и поблагодарить их за профессионализм и стойкость. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии в картинках, стихах и прозе.
День ракетных войск и артиллерии 2025 — картинки
День ракетных войск и артиллерии 2025 — поздравления
Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии в стихах и прозе
***
Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии! Желаю боевого духа, крепкого здоровья и точности в каждом решении. Спасибо за ваше мужество, стойкость и ежедневный труд ради победы Украины!
***
Артиллерия, ракетные войска,
Пожелать хотим вам счастья на века,
Мира на земле и на воде,
И удачи каждому в судьбе!
С вашим днем вас с честью поздравляем,
Долгих лет, здоровья вам желаем,
Чтобы все исполнились мечты,
И ракеты были не нужны!
***
Поздравляю с профессиональным праздником украинских артиллеристов и ракетчиков. Пусть успех сопровождает вас в каждом задании, а родные всегда ждут с теплом и гордостью. Сил вам, здоровья и скорейшей победы!
***
***
С Днем ракетных войск! Желаю
Счастья, смелости, побед,
Пусть восторгом вдохновляет
Жизнь на много-много лет.
Пусть удача улыбнется,
Теплота в душе живет,
И любимые, родные
Непременно дома ждут!
***
С Днем ракетных войск и артиллерии! Желаем вам сил, стойкости, крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба. Пусть счастье и удача сопровождают вас всегда и везде. С профессиональным праздником!
***
С Днем войск ракетных поздравляю!
Лишь только лучшего желаю.
Не знать атак и поражений,
Побольше личных достижений.
Наград, медалей, орденов,
Спокойных мирных дней и снов.
Пусть небо ваше будет чистым,
А взгляд — веселым и лучистым.
И в личной жизни пусть все будет —
Жена, семья, родные люди,
Машина, дача и квартира.
Желаю счастья вам и мира!
***