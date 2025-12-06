Ежегодно 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины — праздник мужества, отваги и несокрушимости наших защитников и защитниц.

Именно благодаря военным, которые ежедневно защищают наше небо и землю от российских оккупантов, украинцы имеют возможность жить, развиваться и работать на благо государства.

Праздник был учрежден в 1993 году, а дата была выбрана в связи с тем, что именно 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла закон О Вооруженных силах Украины.

Этот день — еще одна возможность поблагодарить украинских военных за защиту, а также почтить память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за независимость нашего государства. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в открытках, стихах и прозе.

День Вооруженных сил Украины 2025 — открытки

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах и прозе

***

Искренне поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины! Спасибо тебе, наш защитник, за мужество, силу духа, стойкость и смелость. Пусть Господь оберегает тебя от бед и невзгод, пусть тебя везде сопровождают успех и удача. Желаю крепкого здоровья, сил, верных побратимов и скорейшего возвращения домой!

***

Поздравляем вас, мужчины,

С Днем Вооруженных сил!

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до 100… и не иначе.

***

Искренне поздравляю украинских воинов с Днем Вооруженных сил! Вы — пример мужества и отваги, вами гордится вся страна. Желаю сил, здоровья, удачи в каждом задании и поддержки от родных. Возвращайтесь домой живыми и с победой.

***

Военный, желаю тебе не знать бед и усталости,

Живым и здоровым возвращайся домой,

Желаю жизни без зла, войны и руин.

Поздравляю с Днем Вооруженных сил!

***

Поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины! Спасибо тебе, воин, за защиту! Желаю надежного тыла, непоколебимой веры и скорейшего мира. Ты – настоящий герой, я тобой горжусь. Будь счастлив, здоров и никогда не теряй веры в счастливое и светлое будущее!

***

Вооруженные силы Украины –

Слава, гордость, мощь страны!

Защищают мир, свободу

Служат родному народу!

Искреннее уважение и благодарность

Всем отважным солдатам!

***

