День Вооруженных сил Украины 2025: поздравления и слова благодарности для защитников
Ежегодно 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины — праздник мужества, отваги и несокрушимости наших защитников и защитниц.
Именно благодаря военным, которые ежедневно защищают наше небо и землю от российских оккупантов, украинцы имеют возможность жить, развиваться и работать на благо государства.
Праздник был учрежден в 1993 году, а дата была выбрана в связи с тем, что именно 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла закон О Вооруженных силах Украины.
Этот день — еще одна возможность поблагодарить украинских военных за защиту, а также почтить память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за независимость нашего государства. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в открытках, стихах и прозе.
День Вооруженных сил Украины 2025 — открытки
Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах и прозе
***
Искренне поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины! Спасибо тебе, наш защитник, за мужество, силу духа, стойкость и смелость. Пусть Господь оберегает тебя от бед и невзгод, пусть тебя везде сопровождают успех и удача. Желаю крепкого здоровья, сил, верных побратимов и скорейшего возвращения домой!
***
Поздравляем вас, мужчины,
С Днем Вооруженных сил!
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100… и не иначе.
***
Искренне поздравляю украинских воинов с Днем Вооруженных сил! Вы — пример мужества и отваги, вами гордится вся страна. Желаю сил, здоровья, удачи в каждом задании и поддержки от родных. Возвращайтесь домой живыми и с победой.
***
Военный, желаю тебе не знать бед и усталости,
Живым и здоровым возвращайся домой,
Желаю жизни без зла, войны и руин.
Поздравляю с Днем Вооруженных сил!
***
Поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины! Спасибо тебе, воин, за защиту! Желаю надежного тыла, непоколебимой веры и скорейшего мира. Ты – настоящий герой, я тобой горжусь. Будь счастлив, здоров и никогда не теряй веры в счастливое и светлое будущее!
***
Вооруженные силы Украины –
Слава, гордость, мощь страны!
Защищают мир, свободу
Служат родному народу!
Искреннее уважение и благодарность
Всем отважным солдатам!
***