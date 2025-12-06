День Збройних сил України 2025: привітання і слова вдячності для захисників
Щороку 6 грудня відзначається День Збройних сил України — свято мужності, відваги та незламності наших захисників і захисниць.
Саме завдяки військовим, які щодня боронять наші небо та землю від російських окупантів, українці мають змогу жити, розвиватися та працювати на благо держави.
Свято започаткували у 1993 році, а дату обрали у зв’язку з тим, що саме 6 грудня 1991-го Верховна Рада ухвалила закон Про Збройні сили України.
Цей день — ще одна нагода подякувати українським військовим за захист, а також вшанувати тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Факти ICTV підготували привітання з Днем Збройних сил України у листівках, віршах і прозі.
День Збройних сил України 2025 – листівки
Привітання з Днем Збройних сил України у віршах і прозі
***
Щиро вітаю з Днем Збройних сил України! Дякую тобі, наш захиснику, за мужність, силу духу, стійкість і сміливість. Нехай Господь тебе оберігає від бід і негараздів, нехай тебе скрізь супроводжують успіх та удача. Бажаю міцного здоров’я, сил, вірних побратимів та якнайшвидшого повернення додому!
***
Борониш ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, правда!
Я зичу тобі не знати втрат і втоми,
Живим і здоровим повертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни
Вітаю з Днем Збройних сил України!
***
Щиро вітаю українських воїнів з Днем Збройних сил! Ви — приклад мужності та відваги, вами пишається вся країна. Бажаю сил, здоров’я, удачі в кожному завданні і підтримки від рідних. Повертайтеся додому живими та з перемогою.
***
Збройні сили України –
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Усім відважним солдатам!
***
Вітаю з Днем Збройних сил України! Дякую тобі, воїне, за захист! Бажаю надійного тилу, непохитної віри та якнайшвидшого миру. Ти – справжній герой, я тобою пишаюся. Будь щасливий, здоровий та ніколи не втрачай віри у щасливе і світле майбутнє!
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м грудня, синку милий!
***