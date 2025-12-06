Щороку 6 грудня відзначається День Збройних сил України — свято мужності, відваги та незламності наших захисників і захисниць.

Саме завдяки військовим, які щодня боронять наші небо та землю від російських окупантів, українці мають змогу жити, розвиватися та працювати на благо держави.

Свято започаткували у 1993 році, а дату обрали у зв’язку з тим, що саме 6 грудня 1991-го Верховна Рада ухвалила закон Про Збройні сили України.

Цей день — ще одна нагода подякувати українським військовим за захист, а також вшанувати тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Факти ICTV підготували привітання з Днем Збройних сил України у листівках, віршах і прозі.

День Збройних сил України 2025 – листівки

Привітання з Днем Збройних сил України у віршах і прозі

***

Щиро вітаю з Днем Збройних сил України! Дякую тобі, наш захиснику, за мужність, силу духу, стійкість і сміливість. Нехай Господь тебе оберігає від бід і негараздів, нехай тебе скрізь супроводжують успіх та удача. Бажаю міцного здоров’я, сил, вірних побратимів та якнайшвидшого повернення додому!

***

Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, правда!

Я зичу тобі не знати втрат і втоми,

Живим і здоровим повертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни

Вітаю з Днем Збройних сил України!

***

Щиро вітаю українських воїнів з Днем Збройних сил! Ви — приклад мужності та відваги, вами пишається вся країна. Бажаю сил, здоров’я, удачі в кожному завданні і підтримки від рідних. Повертайтеся додому живими та з перемогою.

***

Збройні сили України –

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Усім відважним солдатам!

***

Вітаю з Днем Збройних сил України! Дякую тобі, воїне, за захист! Бажаю надійного тилу, непохитної віри та якнайшвидшого миру. Ти – справжній герой, я тобою пишаюся. Будь щасливий, здоровий та ніколи не втрачай віри у щасливе і світле майбутнє!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня, синку милий!

***

