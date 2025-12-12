Сегодня, 12 декабря, отмечается День Сухопутных войск Украины – праздник воинов, которые ежедневно держат оборону и защищают страну на самых сложных участках фронта.

В мире на эту дату приходится немало различных событий. Это Всемирный день общего медицинского обеспечения, День работников розничной торговли, Международный день проверки звука и Международный день хэви-металла.

Православная церковь в этот день чтит память святителя Спиридона Тримифунтского, священномученика Александра Иерусалимского и преподобного Ферапонта Монзенского.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, кому праздновать именины и какие существуют народные приметы.

Какой сегодня церковный праздник – 12 декабря 2025 года

Православная церковь сегодня чтит святителя Спиридона Тримифунтского. По преданию, он родился на Кипре в обычной семье и работал пастухом.

Спиридон был известен милосердием и щедростью, а впоследствии получил дар исцеления и совершения чудес. После смерти жены он стал епископом и до конца жизни помогал нуждающимся. Мощи святителя сейчас находятся на острове Корфу.

Сегодня также вспоминают священномученика Александра Иерусалимского. Он был учеником святого Климента Александрийского, служил пастором и после паломничества в Иерусалим возглавил местную церковь. Во времена гонений на христиан Александра заключили в тюрьму, и там он принял мученическую смерть.

Кроме того, почитают преподобного Ферапонта Монзенского. В конце жизни он поселился в монастыре у реки Монзе, где его почитали за духовную мудрость, молитвы и помощь людям. По преданию, преподобный совершал чудеса и поддерживал тех, кто обращался к нему с просьбами.

Какой сегодня, 12 декабря 2025 года, день в Украине

12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск – ежегодный праздник, установленный в 1997 году как признание преданности, храбрости и профессионализма украинских воинов.

Сухопутные войска – самое многочисленное подразделение ВСУ, включающее механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерию, армейскую авиацию, подразделения ПВО и специальные части.

Традиционно 12 декабря украинцы благодарят военных за службу, вспоминают погибших героев и подчеркивают роль Сухопутных войск в защите суверенитета и территориальной целостности государства.

Кто празднует день ангела 12 декабря 2025 года

Именины сегодня отмечают обладатели имен Парамон, Иван, Даниил и Федор.

Что нельзя делать 12 декабря 2025 года

Начинать новые дела или планировать крупные проекты.

Отправляться в путешествия или дальние поездки.

Допускать физические или эмоциональные перегрузки.

Устраивать споры, резко реагировать на мелочи.

Давать или брать в долг.

Выносить мусор из дома.

Сплетничать, ругаться, провоцировать конфликты.

Покупать крупные вещи или делать важные финансовые шаги.

Рисковать или принимать импульсивные решения.

Что можно делать сегодня

12 декабря – день мудрости, знаний и передачи опыта. Это удачное время для обучения, самообразования, спокойной интеллектуальной работы, общения с наставниками и учениками. Хорошо заниматься делами, где требуются внимательность, точность и педантичность.

День подходит для добрых дел и проявления заботы, особенно в отношении детей и тех, кто нуждается в поддержке. В бизнесе это удачное время для внутренних процессов – планирования, обновления рабочих систем, спонсорства или поддержки команды.

В этот день можно позволить себе сладкое. Благоприятны различные гадания и духовные практики.

Народные приметы на 12 декабря 2025 года

Ясная погода – к легкому морозу.

Тучи низко – приближается метель.

Если на Спиридона тепло – зима будет мягкой.

Если воробьи тянут перья в гнезда – будут сильные морозы.

Пасмурное утро – к ранней весне.

Ясное звездное небо – зима холодная, лето жаркое.

