Какой праздник 12 декабря 2025 года и для чего этот день подходит лучше всего
Сегодня, 12 декабря, отмечается День Сухопутных войск Украины – праздник воинов, которые ежедневно держат оборону и защищают страну на самых сложных участках фронта.
В мире на эту дату приходится немало различных событий. Это Всемирный день общего медицинского обеспечения, День работников розничной торговли, Международный день проверки звука и Международный день хэви-металла.
Православная церковь в этот день чтит память святителя Спиридона Тримифунтского, священномученика Александра Иерусалимского и преподобного Ферапонта Монзенского.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, кому праздновать именины и какие существуют народные приметы.
- Какой сегодня церковный праздник — 12 декабря 2025 года
- Какой сегодня, 12 декабря 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 12 декабря 2025 года
- Что нельзя делать 12 декабря 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 12 декабря 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 12 декабря 2025 года
Православная церковь сегодня чтит святителя Спиридона Тримифунтского. По преданию, он родился на Кипре в обычной семье и работал пастухом.
Спиридон был известен милосердием и щедростью, а впоследствии получил дар исцеления и совершения чудес. После смерти жены он стал епископом и до конца жизни помогал нуждающимся. Мощи святителя сейчас находятся на острове Корфу.
Сегодня также вспоминают священномученика Александра Иерусалимского. Он был учеником святого Климента Александрийского, служил пастором и после паломничества в Иерусалим возглавил местную церковь. Во времена гонений на христиан Александра заключили в тюрьму, и там он принял мученическую смерть.
Кроме того, почитают преподобного Ферапонта Монзенского. В конце жизни он поселился в монастыре у реки Монзе, где его почитали за духовную мудрость, молитвы и помощь людям. По преданию, преподобный совершал чудеса и поддерживал тех, кто обращался к нему с просьбами.
Какой сегодня, 12 декабря 2025 года, день в Украине
12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск – ежегодный праздник, установленный в 1997 году как признание преданности, храбрости и профессионализма украинских воинов.
Сухопутные войска – самое многочисленное подразделение ВСУ, включающее механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерию, армейскую авиацию, подразделения ПВО и специальные части.
Традиционно 12 декабря украинцы благодарят военных за службу, вспоминают погибших героев и подчеркивают роль Сухопутных войск в защите суверенитета и территориальной целостности государства.
Кто празднует день ангела 12 декабря 2025 года
Именины сегодня отмечают обладатели имен Парамон, Иван, Даниил и Федор.
Что нельзя делать 12 декабря 2025 года
- Начинать новые дела или планировать крупные проекты.
- Отправляться в путешествия или дальние поездки.
- Допускать физические или эмоциональные перегрузки.
- Устраивать споры, резко реагировать на мелочи.
- Давать или брать в долг.
- Выносить мусор из дома.
- Сплетничать, ругаться, провоцировать конфликты.
- Покупать крупные вещи или делать важные финансовые шаги.
- Рисковать или принимать импульсивные решения.
Что можно делать сегодня
12 декабря – день мудрости, знаний и передачи опыта. Это удачное время для обучения, самообразования, спокойной интеллектуальной работы, общения с наставниками и учениками. Хорошо заниматься делами, где требуются внимательность, точность и педантичность.
День подходит для добрых дел и проявления заботы, особенно в отношении детей и тех, кто нуждается в поддержке. В бизнесе это удачное время для внутренних процессов – планирования, обновления рабочих систем, спонсорства или поддержки команды.
В этот день можно позволить себе сладкое. Благоприятны различные гадания и духовные практики.
Народные приметы на 12 декабря 2025 года
- Ясная погода – к легкому морозу.
- Тучи низко – приближается метель.
- Если на Спиридона тепло – зима будет мягкой.
- Если воробьи тянут перья в гнезда – будут сильные морозы.
- Пасмурное утро – к ранней весне.
- Ясное звездное небо – зима холодная, лето жаркое.