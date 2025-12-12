Сьогодні, 12 грудня, відзначається День Сухопутних військ України – свято воїнів, які щодня тримають оборону та захищають країну на найскладніших ділянках фронту.

У світі на цю дату припадає чимало різних подій. Це Всесвітній день загального медичного забезпечення, День працівників роздрібної торгівлі, Міжнародний день перевірки звуку та Міжнародний день хеві-металу.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святителя Спиридона Триміфунтського, священномученика Олександра Єрусалимського та преподобного Ферапонта Монзенського.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, кому святкувати іменини та які існують народні прикмети.

Яке сьогодні церковне свято – 12 грудня 2025 року

Православна церква сьогодні вшановує святителя Спиридона Триміфунтського. За переказами, він народився на Кіпрі у звичайній родині й працював пастухом.

Спиридон був відомий милосердям і щедрістю, а згодом отримав дар зцілення та здійснення чудес. Після смерті дружини він став єпископом і до кінця життя допомагав нужденним. Мощі святителя нині перебувають на острові Корфу.

Сьогодні також згадують священномученика Олександра Єрусалимського. Він був учнем святого Климента Олександрійського, служив пастором і після паломництва до Єрусалима очолив місцеву церкву. За часів переслідувань християн Олександра ув’язнили, і там він прийняв мученицьку смерть.

Крім того, вшановують преподобного Ферапонта Монзенського. Наприкінці життя він оселився у монастирі біля річки Монзе, де його шанували за духовну мудрість, молитви та допомогу людям. За переказами, преподобний здійснював чудеса та підтримував тих, хто звертався до нього з проханнями.

Який сьогодні, 12 грудня 2025 року, день в Україні

12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ – щорічне свято, встановлене у 1997 році як визнання відданості, хоробрості та професіоналізму українських воїнів.

Сухопутні війська – найчисельніший підрозділ ЗСУ, що включає механізовані, танкові, ракетні війська, артилерію, армійську авіацію, підрозділи ППО та спеціальні частини.

Традиційно 12 грудня українці дякують військовим за службу, згадують загиблих героїв та підкреслюють роль Сухопутних військ у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави.

Хто святкує день ангела 12 грудня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають власники імен Парамон, Іван, Данило та Федір.

Що не можна робити 12 грудня 2025 року

Починати нові справи або планувати великі проєкти.

Вирушати у подорожі чи далекі поїздки.

Допускати фізичні або емоційні перевантаження.

Влаштовувати суперечки, різко реагувати на дрібниці.

Давати чи брати в борг.

Виносити сміття з дому.

Пліткувати, лаятися, провокувати конфлікти.

Купувати великі речі або робити важливі фінансові кроки.

Ризикувати чи ухвалювати імпульсивні рішення.

Що можна робити сьогодні

12 грудня – день мудрості, знань та передавання досвіду. Це вдалий час для навчання, самоосвіти, спокійної інтелектуальної роботи, спілкування з наставниками та учнями. Добре займатися справами, де потрібні уважність, точність і педантичність.

День підходить для добрих справ і прояву турботи, особливо щодо дітей та тих, хто потребує підтримки. У бізнесі це вдалий час для внутрішніх процесів – планування, оновлення робочих систем, спонсорства чи підтримки команди.

Цього дня можна дозволити собі солодке. Сприятливі різні ворожіння та духовні практики.

Народні прикмети на 12 грудня 2025 року

Ясна погода – до легкого морозу.

Хмари низько – наближається хуртовина.

Якщо на Спиридона тепло – зима буде м’якою.

Якщо горобці тягнуть пір’я до гнізд – будуть сильні морози.

Похмурий ранок – до ранньої весни.

Ясне зоряне небо – зима холодна, літо спекотне.

