Какой праздник 13 декабря 2025 и почему не стоит подметать пол
В субботу, 13 декабря, отмечается День рождественского свитера, Международный день скрипки, а также День лошади и День какао в США.
Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 13 декабря 2025 года
Согласно православному календарю, 13 декабря верующие вспоминают святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста. Все они пострадали за веру в Христа во время правления императора Диоклетиана (284-305) в Севастии.
Мученики твердо отстаивали свою веру, оставались непоколебимыми перед искушениями и мужественно выдерживали жестокие мучения.
Кто празднует день ангела 13 декабря 2025 года
Именины в этот день отмечают Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, Николай, Александр, Алексей, Яков.
Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.
Что нельзя делать 13 декабря 2025 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.
Народные приметы не советуют подметать и мыть пол, чтобы не вымести из дома достаток. Согласно лунному календарю, 11 декабря не стоит начинать новые дела или отправляться в путешествия. Также не следует допускать физических и эмоциональных перегрузок.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно готовить, стирать, заниматься рукоделием и другими домашними делами. Лунный календарь советует заняться самообразованием, приобретать новые знания и делиться своим опытом с другими.
13 декабря — это день щедрости и заботы по отношению к детям и ученикам. Удачный день для бизнеса и спонсорства.
Народные приметы на 13 декабря 2025 года
- На небе яркие звезды — к морозной погоде.
- Выпал снег в этот день — будет лежать до весны.
- Облака быстро и низко плывут — к холодной погоде.
- Домашние животные пьют много воды — будет метель.