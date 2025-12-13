В субботу, 13 декабря, отмечается День рождественского свитера, Международный день скрипки, а также День лошади и День какао в США.

Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 13 декабря 2025 года

Согласно православному календарю, 13 декабря верующие вспоминают святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста. Все они пострадали за веру в Христа во время правления императора Диоклетиана (284-305) в Севастии.

Мученики твердо отстаивали свою веру, оставались непоколебимыми перед искушениями и мужественно выдерживали жестокие мучения.

Кто празднует день ангела 13 декабря 2025 года

Именины в этот день отмечают Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, Николай, Александр, Алексей, Яков.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 13 декабря 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют подметать и мыть пол, чтобы не вымести из дома достаток. Согласно лунному календарю, 11 декабря не стоит начинать новые дела или отправляться в путешествия. Также не следует допускать физических и эмоциональных перегрузок.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно готовить, стирать, заниматься рукоделием и другими домашними делами. Лунный календарь советует заняться самообразованием, приобретать новые знания и делиться своим опытом с другими.

13 декабря — это день щедрости и заботы по отношению к детям и ученикам. Удачный день для бизнеса и спонсорства.

Народные приметы на 13 декабря 2025 года

На небе яркие звезды — к морозной погоде.

Выпал снег в этот день — будет лежать до весны.

Облака быстро и низко плывут — к холодной погоде.

Домашние животные пьют много воды — будет метель.

