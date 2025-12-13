У суботу, 13 грудня, відзначається День різдвяного светра, Міжнародний день скрипки, а також День коня та День какао в США.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 13 грудня 2025 року

Згідно з православним календарем, 13 грудня віряни згадують святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста. Усі вони постраждали за віру в Христа під час правління імператора Діоклетіана (284-305) в Севастії.

Мученики твердо відстоювали свою віру, залишалися непохитними перед спокусами і мужньо витримували жорстокі муки.

Хто святкує день ангела 13 грудня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Яків.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 13 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять підмітати і мити підлогу, щоб не вимести з дому достаток. Згідно з місячним календарем, 11 грудня не варто починати нові справи або відправлятися у подорожі. Також не слід допускати фізичних й емоційних перевантажень.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна готувати, прати, займатися рукоділлям та іншими домашніми справами. Місячний календар радить зайнятися самоосвітою, здобувати нові знання та ділитися своїм досвідом з іншими.

13 грудня – це день щедрості й турботи по відношенню до дітей і учнів. Вдалий день для бізнесу і спонсорства.

Народні прикмети на 13 грудня 2025 року

На небі яскраві зірки – до морозної погоди.

Випав сніг цього дня – лежатиме до весни.

Хмари швидко і низько пливуть – до холоднечі.

Домашні тварини п’ють багато води – буде хуртовина.

