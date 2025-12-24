Сегодня, 24 декабря, в украинских семьях отмечают Святвечер, предшествующий празднику Рождества.

Также на эту дату приходится День работников архивных учреждений Украины.

Православная церковь 24 декабря чтит память преподобномученицы Евгении Римской.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все самое важное об этом дне – какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать 24 декабря, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 24 декабря 2025 года

24 декабря христиане отмечают Святвечер – канун Рождества Христова, который является одним из самых важных дней церковного года. Именно в этот вечер верующие сосредотачиваются на духовной подготовке к рождению Иисуса Христа, соблюдают пост и собираются семьей за ужином.

В Украине Святвечер 24 декабря официально отмечают с 2023 года. Перенос празднования Рождества на 25 декабря стал важным шагом в возвращении к собственной церковной традиции и общему календарю с большей частью христианского мира.

Также в этот день православная церковь чтит память преподобномученицы Евгении Римской. Она была дочерью префекта Египта Филиппа, получила основательное образование, владела греческим и латинским языками и обладала исключительной памятью.

После знакомства с писаниями апостола Павла Евгения приняла христианство, вступила в монастырь и проповедовала. За попытки обратить женщин и девушек в христианство ее приговорили к смертной казни накануне Рождества Христова.

Какой сегодня, 24 декабря 2025 года, день в Украине

Сегодня отмечается День работников архивных учреждений Украины — профессиональный праздник людей, отвечающих за сохранение документальной памяти государства. Праздник был введен в 1998 году указом президента.

Первый государственный орган по управлению архивными документами — библиотечно-архивный отдел — начал действовать в начале XX века и функционировал с 1917 года. С 1999 года учреждение получило название Государственный комитет архивов Украины.

Сегодня в архивных учреждениях Украины хранится более 60 млн единиц документов, а по всей стране работает более 700 архивов.

Кто празднует день ангела 24 декабря 2025 года

24 декабря день ангела празднуют Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения и Клавдия.

Что нельзя делать 24 декабря 2025 года

Приглашать в дом посторонних людей на Сочельник.

Опаздывать на святую вечерю – считалось, что тогда весь год придется быть вдали от дома.

Ссориться, спорить с родными, повышать голос или выяснять отношения.

Вставать из-за стола, не попробовав все 12 постных блюд.

Гадать и употреблять алкогольные напитки.

Находиться в этот вечер вне дома.

Одалживать деньги или вещи, а также обижать людей и животных.

Начинать важные дела, заключать браки или принимать судьбоносные решения.

Что можно делать сегодня

24 декабря стоит сосредоточиться на тихой, осознанной подготовке к Рождеству. Это благоприятное время для семейного общения, покоя и внутренней сосредоточенности. Хорошо завершать дела, подводить итоги года и планировать будущее без спешки.

На Святвечер традиционно готовят святую вечерю из 12 постных блюд. На столе зажигают свечу как символ веры, ставят соль — знак гармонии, а под скатерть кладут чеснок для защиты семьи от всего злого.

Дом украшают дидухом, сплетенным из колосьев ржи, пшеницы или овса, который олицетворяет память рода и достаток.

С астрологической точки зрения день благоприятен для внутренних перемен, творческих замыслов и переосмысления приоритетов.

Народные приметы на 24 декабря 2025 года

Ясная и звездная ночь на Святвечер – к холодной, но стабильной зиме.

Звездное небо в Святой вечер обещает урожайное лето.

Если на Святвечер идет снег – будет много яблок.

Хорошо видна Луна – будет щедрый урожай арбузов и дынь.

Иней или сильный мороз – к ясной погоде в ближайшие дни.

Облачная погода и ветер – к снегопадам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.