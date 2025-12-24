Сьогодні, 24 грудня, в українських родинах відзначають Святвечір, що передує святу Різдва.

Також на цю дату припадає День працівників архівних установ України.

Православна церква 24 грудня вшановує пам’ять преподобномучениці Євгенії Римської.

Факти ICTV зібрали все найважливіше про цей день – яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити 24 грудня, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 24 грудня 2025 року

24 грудня християни відзначають Святвечір – переддень Різдва Христового, який є одним із найважливіших днів церковного року. Саме цього вечора віряни зосереджуються на духовній підготовці до народження Ісуса Христа, дотримуються посту та збираються родиною за вечерею.

В Україні Святвечір 24 грудня офіційно відзначають із 2023 року. Перенесення святкування Різдва на 25 грудня стало важливим кроком у поверненні до власної церковної традиції та спільного календаря з більшою частиною християнського світу.

Також цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобномучениці Євгенії Римської. Вона була донькою префекта Єгипту Філіпа, здобула ґрунтовну освіту, володіла грецькою та латинською мовами й мала виняткову пам’ять.

Після знайомства з писаннями апостола Павла Євгенія прийняла християнство, вступила до монастиря та проповідувала. За спроби навернути жінок і дівчат до християнства її засудили до страти напередодні Різдва Христового.

Який сьогодні, 24 грудня 2025 року, день в Україні

Сьогодні відзначається День працівників архівних установ України — професійне свято людей, які відповідають за збереження документальної пам’яті держави. Свято було запроваджене у 1998 році указом президента.

Перший державний орган з управління архівними документами – бібліотечно-архівний відділ – почав діяти на початку XX століття та функціонував із 1917 року. З 1999 року установа отримала назву Державний комітет архівів України.

Сьогодні в архівних установах України зберігається понад 60 млн одиниць документів, а по всій країні працює більше ніж 700 архівів.

Хто святкує день ангела 24 грудня 2025 року

24 грудня день ангела святкують Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія та Клавдія.

Що не можна робити 24 грудня 2025 року

Запрошувати до дому сторонніх людей на Святвечір.

Спізнюватися до святої вечері – вважалося, що тоді весь рік доведеться бути далеко від дому.

Сваритися, сперечатися з рідними, підвищувати голос або з’ясовувати стосунки.

Вставати з-за столу, не скуштувавши всі 12 пісних страв.

Ворожити та вживати алкогольні напої.

Перебувати цього вечора поза домом.

Позичати гроші чи речі, а також ображати людей і тварин.

Починати важливі справи, укладати шлюби чи ухвалювати доленосні рішення.

Що можна робити сьогодні

24 грудня варто зосередитися на тихій, усвідомленій підготовці до Різдва. Це сприятливий час для родинного спілкування, спокою та внутрішнього зосередження. Добре завершувати справи, підбивати підсумки року й планувати майбутнє без поспіху.

У Святвечір традиційно готують святу вечерю з 12 пісних страв. На столі запалюють свічку як символ віри, ставлять сіль — знак гармонії, а під скатертину кладуть часник для захисту родини від усього злого.

Оселю прикрашають дідухом, сплетеним із колосків жита, пшениці або вівса, який уособлює пам’ять роду та достаток.

З астрологічного погляду день сприятливий для внутрішніх змін, творчих задумів і переосмислення пріоритетів.

Народні прикмети на 24 грудня 2025 року

Ясна й зоряна ніч на Святвечір – до холодної, але стабільної зими.

Зоряне небо у Святий вечір обіцяє врожайне літо.

Якщо на Святвечір іде сніг – вродить багато яблук.

Добре видно Місяць – буде щедрий урожай кавунів і динь.

Іній або сильний мороз – до ясної погоди найближчими днями.

Хмарна погода та вітер – до снігопадів.

