Сегодня, 26 декабря, в мире отмечают Международный день крупье. В Украине на эту дату не приходится государственных или профессиональных праздников.

Православная церковь в этот день чтит преподобного Никодима Тисманского, священномученика Евфимия Сардийского, а также отмечает Собор Пресвятой Богородицы.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 26 декабря 2025 года

В этот день отмечается Собор Пресвятой Богородицы – один из главных послерождественских праздников. Он считается не менее важным, чем само Рождество Христово, ведь посвящен Матери Иисуса Христа.

Название праздника означает собрание верующих в честь Богородицы. В этот день семьи собираются на совместную молитву – к Деве Марии и всей Святой Семье. Праздник имеет древнее происхождение и был официально закреплен решениями Вселенского Собора в конце VII века.

Также 26 декабря почитают священномученика Евфимия Сардийского – епископа, известного своим смирением и верностью христианской вере. Он активно защищал почитание святых икон в период иконоборчества и участвовал во Вселенских соборах.

Из-за отказа отречься от своих убеждений Евфимий подвергся преследованиям и погиб в темнице от полученных травм. В церковной традиции считается, что его мощи обладают целебной силой.

Сегодня также вспоминают преподобного Никодима Тисманского – монаха сербского происхождения, который посвятил жизнь молитве и духовному служению. Он основал несколько церквей и был духовным наставником для своих учеников.

Никодим поселился в долине Тисмана, где жил в пещере. Там возник Тисманский монастырь, ставший центром распространения христианского учения. Преподобный дожил до глубокой старости.

Кто празднует день ангела 26 декабря 2025 года

В этот день именины отмечают Лука, Степан, Федор и Антонина.

Что нельзя делать 26 декабря 2025 года

Ругаться, выяснять отношения, желать другим зла.

Врать или сплетничать.

Шить, вязать, стирать, убирать.

Оскорблять женщин.

Что можно делать сегодня

В этот день по народной традиции молятся Пресвятой Богородице о здоровье детей, мире в семье, защите дома и женском благополучии.

Благоприятно проводить время в семейном кругу, особенно с матерью, бабушкой, старшими женщинами рода. В народе верили, что уважение и забота о женщине в этот день привлекают порядок в доме на весь год.

Хороший день для спокойных разговоров, примирения и мягких слов. По поверьям, хорошо сказанное слово на Собор Богородицы защищает от ссор и обид в будущем.

Можно читать, писать, слушать музыку, посещать храм, музей или выставку. Также день способствует заботе о здоровье.

Народные приметы на 26 декабря 2025 года

Если в этот день ясно и солнечно – зима будет морозной, но сухой.

Облачная погода или снег предвещают затяжную зиму с частыми метелями.

Сильный мороз в этот день – к холодному январю.

Если идет снег без ветра – весна придет рано и будет теплой.

Иней на деревьях – в следующем году будет хороший урожай зерновых.

