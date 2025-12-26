Сьогодні, 26 грудня, у світі відзначають Міжнародний день круп’є. В Україні на цю дату не припадає державних чи професійних свят.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Никодима Тисманського, священномученика Євфимія Сардійського, а також відзначає Собор Пресвятої Богородиці.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 26 грудня 2025 року

Цього дня відзначається Собор Пресвятої Богородиці – одне з головних післяріздвяних свят. Воно вважається не менш важливим, ніж саме Різдво Христове, адже присвячене Матері Ісуса Христа.

Назва свята означає зібрання вірян на честь Богородиці. Цього дня родини збираються на спільну молитву – до Діви Марії та всієї Святої Сім’ї. Свято має давнє походження й було офіційно закріплене рішеннями Вселенського Собору наприкінці VII століття.

Також 26 грудня вшановують священномученика Євфимія Сардійського – єпископа, відомого своєю смиренністю та вірністю християнській вірі. Він активно захищав шанування святих ікон у період іконоборства та брав участь у Вселенських соборах.

Через відмову зректися своїх переконань Євфимій зазнав переслідувань і загинув у темниці від отриманих травм. У церковній традиції вважається, що його мощі мають цілющу силу.

Сьогодні також згадують преподобного Никодима Тисманського – ченця сербського походження, який присвятив життя молитві та духовному служінню. Він заснував кілька церков і був духовним наставником для своїх учнів.

Никодим оселився в долині Тисмана, де жив у печері. Там виник Тисманський монастир, що став осередком поширення християнського вчення. Преподобний дожив до глибокої старості.

Хто святкує день ангела 26 грудня 2025 року

Цього дня іменини відзначають Лука, Степан, Федір та Антоніна.

Що не можна робити 26 грудня 2025 року

Лаятися, з’ясовувати стосунки, бажати іншим зла.

Брехати або пліткувати.

Шити, в’язати, прати, прибирати.

Ображати жінок.

Що можна робити сьогодні

Цього дня за народною традицією моляться до Пресвятої Богородиці за здоров’я дітей, мир у родині, захист дому та жіночий добробут.

Сприятливо проводити час у родинному колі, особливо з матір’ю, бабусею, старшими жінками роду. У народі вірили, що повага й турбота про жінку цього дня притягують лад у домі на весь рік.

Добрий день для спокійних розмов, примирення та м’яких слів. За повір’ями, добре сказане слово на Собор Богородиці захищає від сварок і образ у майбутньому.

Можна читати, писати, слухати музику, відвідувати храм, музей або виставку. Також день сприяє піклуванню про здоров’я.

Народні прикмети на 26 грудня 2025 року

Якщо цього дня ясно і сонячно – зима буде морозною, але сухою.

Хмарна погода або сніг віщують затяжну зиму з частими заметілями.

Сильний мороз цього дня – до холодного січня.

Якщо йде сніг без вітру – весна прийде рано й буде теплою.

Іній на деревах – наступного року буде добрий врожай зернових.

