Уже скоро украинцы будут встречать 2026 год. Это всегда особенный момент, когда с надеждой ожидаешь перемен, новых возможностей и подводишь итоги уходящего года.

Накануне праздника принято обмениваться искренними пожеланиями, чтобы поддержать друг друга и поделиться верой в лучшее будущее.

Факты ICTV подготовили поздравления с наступающим Новым годом 2026, чтобы вы порадовали ими своих родных, друзей, коллег и близких людей.

Поздравления с наступающим Новым годом в картинках

Поздравления с наступающим Новым годом в прозе

***

Пусть наступающий 2026 год станет для вас годом хороших перемен, внутренней силы и уверенных шагов вперед. Желаю, чтобы в каждом дне находилось место для радости, в каждом решении — мудрость, а рядом всегда были люди, которые поддерживают и вдохновляют.

***

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, которое не подводит, сил, которые не иссякают, и веры, которая помогает идти вперед даже в самые сложные моменты. Пусть 2026 год будет щедрым на хорошие новости, искренние улыбки и поводы для гордости.

***

С наступающим Новым годом! Пусть этот праздник принесет вам и вашей семье уют, мир, крепкое здоровье, благополучие, богатство, любовь и гармонию. Пусть все неурядицы останутся в прошлом году, а 2026-й подарит только позитивные моменты!

***

С наступающим Новым годом! Пусть старый год унесет все заботы, а новый — подарит 365 поводов для радости. Желаю тебе крепкого здоровья, успехов в делах, безумного счастья, удачи, достатка, любви и мира!

***

Пусть 2026 год станет для вас годом больших побед, новых возможностей и невероятных событий. Желаю, чтобы каждый день был наполнен вдохновением и радостными моментами. Пусть наступающий год принесет в ваш дом мир, спокойствие и гармонию. С праздником!

***