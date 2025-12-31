Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 в картинках і прозі
Вже незабаром українці зустрічатимуть 2026 рік. Це завжди особливий момент, коли з надією очікуєш змін, нових можливостей та підбиваєш підсумки року, що минає.
Напередодні свята заведено обмінюватися щирими побажаннями, щоб підтримати одне одного та поділитися вірою в краще майбутнє.
Факти ICTV підготували привітання з прийдешнім Новим роком 2026, аби ви потішили ними своїх рідних, друзів, колег та близьких людей.
Привітання з прийдешнім Новим роком в картинках
Привітання з прийдешнім Новим роком у прозі
***
Нехай прийдешній 2026 рік стане для вас роком гарних змін, внутрішньої сили та впевнених кроків уперед. Бажаю, щоб у кожному дні знаходилося місце для радості, у кожному рішенні — мудрість, а поруч завжди були люди, які підтримують і надихають.
***
Вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю здоров’я, яке не підводить, сил, які не вичерпуються, та віри, яка допомагає йти вперед навіть у найскладніші моменти. Нехай 2026 рік буде щедрим на гарні новини, щирі усмішки та приводи для гордості.
***
З прийдешнім Новим роком! Нехай це свято принесе вам та вашій родині затишок, мир, міцне здоров’я, добробут, багатство, любов та гармонію. Нехай всі негаразди залишаться у минулому році, а 2026-й дарує тільки позивні моменти!
***
З прийдешнім Новим роком! Нехай старий рік забере всі турботи, а новий — подарує 365 приводів для радості. Бажаю тобі міцного здоров’я, успіхів у справах, шаленого щастя, удачі, достатку, любові та миру!
***
Нехай 2026 рік стане для вас роком великих перемог, нових можливостей та неймовірних подій. Бажаю, щоб кожен день був наповнений натхненням та радісними моментами. Нехай прийдешній рік принесе у ваш дім мир, спокій та гармонію. Зі святом!
***