Вже незабаром українці зустрічатимуть 2026 рік. Це завжди особливий момент, коли з надією очікуєш змін, нових можливостей та підбиваєш підсумки року, що минає.

Напередодні свята заведено обмінюватися щирими побажаннями, щоб підтримати одне одного та поділитися вірою в краще майбутнє.

Факти ICTV підготували привітання з прийдешнім Новим роком 2026, аби ви потішили ними своїх рідних, друзів, колег та близьких людей.

Привітання з прийдешнім Новим роком в картинках

Привітання з прийдешнім Новим роком у прозі

***

Нехай прийдешній 2026 рік стане для вас роком гарних змін, внутрішньої сили та впевнених кроків уперед. Бажаю, щоб у кожному дні знаходилося місце для радості, у кожному рішенні — мудрість, а поруч завжди були люди, які підтримують і надихають.

***

Вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю здоров’я, яке не підводить, сил, які не вичерпуються, та віри, яка допомагає йти вперед навіть у найскладніші моменти. Нехай 2026 рік буде щедрим на гарні новини, щирі усмішки та приводи для гордості.

***

З прийдешнім Новим роком! Нехай це свято принесе вам та вашій родині затишок, мир, міцне здоров’я, добробут, багатство, любов та гармонію. Нехай всі негаразди залишаться у минулому році, а 2026-й дарує тільки позивні моменти!

***

З прийдешнім Новим роком! Нехай старий рік забере всі турботи, а новий — подарує 365 приводів для радості. Бажаю тобі міцного здоров’я, успіхів у справах, шаленого щастя, удачі, достатку, любові та миру!

***

Нехай 2026 рік стане для вас роком великих перемог, нових можливостей та неймовірних подій. Бажаю, щоб кожен день був наповнений натхненням та радісними моментами. Нехай прийдешній рік принесе у ваш дім мир, спокій та гармонію. Зі святом!

***