Какой праздник 31 декабря 2025 и что запрещено делать в последний день года
В среду, 31 декабря, весь мир готовится встречать Новый 2026 год. Также в этот день отмечается День шампанского и День принятия решений.
Православные верующие сегодня будут праздновать Щедрый вечер, Маланки и Василиев вечер. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 31 декабря 2025 года
- Кто празднует день ангела 31 декабря 2025 года
- Что нельзя делать 31 декабря 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 31 декабря 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 31 декабря 2025 года
Согласно новолианскому церковному календарю, 31 декабря украинцы отмечают Щедрый вечер, который теперь совпадает с праздником Маланки и Василевым вечером.
В этот день сочетаются христианские и народные обычаи, поэтому на праздничном столе должна стоять щедрая кутья. Также среди традиций — щедрование, вождение Маланки и козы с переодеваниями, масками, шутками и теплыми пожеланиями на грядущий год.
Кто празднует день ангела 31 декабря 2025 года
Именины 31 декабря отмечают Михаил, Петр и Мелания. Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями мира, здоровья и Божьего благословения.
Что нельзя делать 31 декабря 2025 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.
Народные приметы не советуют выносить мусор из дома, иначе лишитесь благосостояния. Не стоит начинать новые дела — они плохо закончатся.
Не рекомендуется брать и давать деньги в долг, чтобы не ходить весь следующий год в долгах. Нельзя отказывать щедривникам, иначе в доме не будет благополучия. Также не стоит стричься и менять прическу.
Что можно делать сегодня
Согласно лунному календарю, 31 декабря — один из лучших дней для медитации, уединения и размышлений. Полезно проанализировать уходящий год и подвести итоги.
Согласно народным поверьям, встречать Новый год необходимо с чистым телом и мыслями, поэтому люди ходили в баню. Также сегодня нужно накрыть праздничный стол. В народе верили: чем богаче стол, тем лучше будет следующий год.
Народные приметы на 31 декабря 2025 года
- Звездное небо — к хорошему урожаю грибов.
- Сильная метель — к урожаю орехов.
- Теплая погода — весна будет поздней.
- На улице туман — следующий год будет урожайным.