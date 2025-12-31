В среду, 31 декабря, весь мир готовится встречать Новый 2026 год. Также в этот день отмечается День шампанского и День принятия решений.

Православные верующие сегодня будут праздновать Щедрый вечер, Маланки и Василиев вечер. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 31 декабря 2025 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 31 декабря украинцы отмечают Щедрый вечер, который теперь совпадает с праздником Маланки и Василевым вечером.

Сейчас смотрят

В этот день сочетаются христианские и народные обычаи, поэтому на праздничном столе должна стоять щедрая кутья. Также среди традиций — щедрование, вождение Маланки и козы с переодеваниями, масками, шутками и теплыми пожеланиями на грядущий год.

Кто празднует день ангела 31 декабря 2025 года

Именины 31 декабря отмечают Михаил, Петр и Мелания. Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями мира, здоровья и Божьего благословения.

Что нельзя делать 31 декабря 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют выносить мусор из дома, иначе лишитесь благосостояния. Не стоит начинать новые дела — они плохо закончатся.

Не рекомендуется брать и давать деньги в долг, чтобы не ходить весь следующий год в долгах. Нельзя отказывать щедривникам, иначе в доме не будет благополучия. Также не стоит стричься и менять прическу.

Что можно делать сегодня

Согласно лунному календарю, 31 декабря — один из лучших дней для медитации, уединения и размышлений. Полезно проанализировать уходящий год и подвести итоги.

Согласно народным поверьям, встречать Новый год необходимо с чистым телом и мыслями, поэтому люди ходили в баню. Также сегодня нужно накрыть праздничный стол. В народе верили: чем богаче стол, тем лучше будет следующий год.

Народные приметы на 31 декабря 2025 года

Звездное небо — к хорошему урожаю грибов.

Сильная метель — к урожаю орехов.

Теплая погода — весна будет поздней.

На улице туман — следующий год будет урожайным.