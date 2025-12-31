У середу, 31 грудня, увесь світ готується зустрічати Новий 2026 рік. Також в цей день відзначається День шампанського та День ухвалення рішень.

Православні віряни сьогодні святкуватимуть Щедрий вечір, Маланки та Василів вечір. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 31 грудня 2025 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 31 грудня українці відзначають Щедрий вечір, що тепер співпадає зі святом Маланки та Василевим вечором.

Цього дня поєднуються християнські та народні звичаї, тож на святковому столі має стояти щедра кутя. Також серед традицій – щедрування, водіння Маланки та кози з перевдяганнями, масками, жартами і теплими побажаннями на прийдешній рік.

Хто святкує день ангела 31 грудня 2025 року

Іменини 31 грудня відзначають Михайло, Петро та Меланія. Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями миру, здоров’я та Божого благословення.

Що не можна робити 31 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять виносити сміття з будинку, інакше позбудетеся добробуту. Не варто починати нові справи – вони погано закінчаться.

Не рекомендується брати і давати гроші в борг, щоб не ходити увесь наступний рік у боргах. Не можна відмовляти щедрівникам, інакше в домі не буде благополуччя. Також не варто стригтися і змінювати зачіску.

Що можна робити сьогодні

Згідно з місячним календарем, 31 грудня – один з найкращих днів для медитації, усамітнення та роздумів. Корисно проаналізувати рік, що минає, та підбити підсумки.

Згідно з народними віруваннями, зустрічати Новий рік необхідно з чистим тілом та думками, тому люди ходили до лазні. Також сьогодні потрібно накрити святковий стіл. У народі вірили: чим багатший стіл, тим кращим буде наступний рік.

Народні прикмети на 31 грудня 2025 року

Зоряне небо – до гарного врожаю грибів.

Сильна хуртовина — до урожаю горіхів.

Тепла погода — весна буде пізньою.

На вулиці туман – наступний рік буде урожайним.