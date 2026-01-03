Сегодня, 3 января, мир отмечает День женщин в рок-музыке, День сна и Международный день здоровья души и тела.

Православная церковь в этот день чтит память святого мученика Гордия. В народном календаре дата известна как Гордеев день.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник – 3 января 2026 года

Согласно календарю православных праздников, верующие чтят память святого мученика Гордия.

Святой Гордий родился и вырос в христианской семье в Кесарии в III веке. В зрелом возрасте он выбрал военную службу, где быстро завоевал авторитет, неоднократно проявлял мужество и за усердие получил звание сотника. Однако с началом гонений на христиан Гордий оставил войско и полностью посвятил себя служению Христу.

Некоторое время он жил в пустыне, готовясь к открытому исповеданию веры. Впоследствии святой вернулся на родину и открыто встал на защиту христианской общины. За это его арестовали, подвергли длительным пыткам и в конце концов казнили, отсекши голову.

Кто празднует день ангела 3 января 2026 года

Сегодня день ангела отмечают Гордий и Ирина.

Имя Гордий имеет греческое происхождение и означает «мужественный», «смелый», «выносливый». В христианской традиции оно ассоциируется со святым мучеником Гордием, память которого чтится в этот день.

Имя Ирина также имеет греческие корни и происходит от слова, означающего «мир» и «покой».

В день ангела принято молиться своему небесному покровителю, благодарить за заступничество и просить силы и мудрости на каждый день.

Что нельзя делать 3 января 2026 года

Хвастаться и ссориться.

Поддаваться соблазнам и действовать импульсивно, не взвесив последствий.

Начинать важные и значимые дела, требующие четких решений и холодного расчета.

Принимать поспешные решения и идти на неоправданный риск.

Что можно делать сегодня

Гордиев день в народной традиции связывали с заботой о доме и хозяйстве. Важно было позаботиться о скоте и защитить его от болезней. Для этого коров, коз и овец кормили молочной кашей.

Хорошей приметой было печь ватрушки с творогом — этот обычай символизировал семейное счастье и согласие на весь следующий год.

День подходит для внутренней работы над собой, спокойных размышлений и познания скрытых вещей.

Также это удачное время для создания уютной, комфортной атмосферы дома. Наведение порядка, забота о близких и спокойный ритм дня помогут сохранить эмоциональное равновесие.

Народные приметы на 3 января 2026 года

Ясная и тихая погода – к спокойной зиме без резких перемен.

Сильный мороз в этот день – к холодному, но сухому периоду.

Облачное небо или снег – к затяжной зиме с осадками.