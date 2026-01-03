Какой праздник 3 января 2026 и как привлечь счастье на весь год
Сегодня, 3 января, мир отмечает День женщин в рок-музыке, День сна и Международный день здоровья души и тела.
Православная церковь в этот день чтит память святого мученика Гордия. В народном календаре дата известна как Гордеев день.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 3 января 2026 года
Согласно календарю православных праздников, верующие чтят память святого мученика Гордия.
Святой Гордий родился и вырос в христианской семье в Кесарии в III веке. В зрелом возрасте он выбрал военную службу, где быстро завоевал авторитет, неоднократно проявлял мужество и за усердие получил звание сотника. Однако с началом гонений на христиан Гордий оставил войско и полностью посвятил себя служению Христу.
Некоторое время он жил в пустыне, готовясь к открытому исповеданию веры. Впоследствии святой вернулся на родину и открыто встал на защиту христианской общины. За это его арестовали, подвергли длительным пыткам и в конце концов казнили, отсекши голову.
Кто празднует день ангела 3 января 2026 года
Сегодня день ангела отмечают Гордий и Ирина.
Имя Гордий имеет греческое происхождение и означает «мужественный», «смелый», «выносливый». В христианской традиции оно ассоциируется со святым мучеником Гордием, память которого чтится в этот день.
Имя Ирина также имеет греческие корни и происходит от слова, означающего «мир» и «покой».
В день ангела принято молиться своему небесному покровителю, благодарить за заступничество и просить силы и мудрости на каждый день.
Что нельзя делать 3 января 2026 года
- Хвастаться и ссориться.
- Поддаваться соблазнам и действовать импульсивно, не взвесив последствий.
- Начинать важные и значимые дела, требующие четких решений и холодного расчета.
- Принимать поспешные решения и идти на неоправданный риск.
Что можно делать сегодня
Гордиев день в народной традиции связывали с заботой о доме и хозяйстве. Важно было позаботиться о скоте и защитить его от болезней. Для этого коров, коз и овец кормили молочной кашей.
Хорошей приметой было печь ватрушки с творогом — этот обычай символизировал семейное счастье и согласие на весь следующий год.
День подходит для внутренней работы над собой, спокойных размышлений и познания скрытых вещей.
Также это удачное время для создания уютной, комфортной атмосферы дома. Наведение порядка, забота о близких и спокойный ритм дня помогут сохранить эмоциональное равновесие.
Народные приметы на 3 января 2026 года
- Ясная и тихая погода – к спокойной зиме без резких перемен.
- Сильный мороз в этот день – к холодному, но сухому периоду.
- Облачное небо или снег – к затяжной зиме с осадками.