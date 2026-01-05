В понедельник, 5 января, отмечается Международный разгрузочный день, День кето-диеты, День диалога, а также День взбитых сливок и День птиц в США.

Православная церковь сегодня празднует Крещенский Святвечер (Навечерие Богоявления). Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 5 января 2026 года

5 января в церковном календаре — Крещенский Святвечер, который также называют Навечерием Богоявления. Этот праздник предшествует Крещению Господню, которое отмечается 6 января.

На Крещенский Святвечер установлен строгий пост, а главным блюдом на ужине является кутья, которую в народе называют голодной.

Кто празднует день ангела 5 января 2026 года

Сегодня день ангела отмечают обладатели имен Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения и Татьяна.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, счастья и Божьего благословения.

Что нельзя делать 5 января 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют плакать, иначе весь год проведете в слезах. В Крещенский Святвечер не стоит устраивать шумные гуляния, развлекаться. Также лучше воздержаться от стрижки, уборки, стирки, рукоделия и других домашних дел.

Что можно делать сегодня

В Крещенский Святвечер стоит посетить богослужение и провести день в посте, молитве и благодарности. Согласно народным приметам, сегодня вечером можно пойти в баню, чтобы весь год быть здоровым.

Народные приметы на 5 января 2026 года

Не видно звезд ночью — осенью будет мало грибов.

Утром идет снег — к хорошему урожаю гречихи.

Собаки громко лают — в течение всего года будут удачные охоты.

Сильный ветер с юга — ждите дождливое лето.