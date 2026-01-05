У понеділок, 5 січня, відзначається Міжнародний розвантажувальний день, День кето-дієти, День діалогу, а також День збитих вершків та День птахів у США.

Православна церква сьогодні святкує Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення). Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 5 січня 2026 року

5 січня у церковному календарі – Хрещенський Святвечір, який також називають Надвечір’ям Богоявлення. Це свято передує Хрещенню Господньому, яке відзначається 6 січня.

Зараз дивляться

На Хрещенський Святвечір встановлено суворий піст, а головною стравою на вечері є кутя, яку у народі називають голодною.

Хто святкує день ангела 5 січня 2026 року

Сьогодні день ангела відзначають власники імен Григорій, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Євгенія і Тетяна.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, щастя та Божого благословення.

Що не можна робити 5 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять плакати, інакше увесь рік проведете у сльозах. У Хрещенський Святвечір не варто влаштовувати гучні гуляння, розважатися. Також краще утриматися від стрижки, прибирання, прання, рукоділля, та інших домашніх справ.

Що можна робити сьогодні

На Хрещенський Святвечір варто відвідати богослужіння та провести день у пості, молитві і вдячності. Згідно з народними прикметами, сьогодні ввечері можна піти до лазні, щоб увесь рік бути здоровим.

Народні прикмети на 5 січня 2026 року

Не видно зірок вночі – восени буде мало грибів.

Вранці йде сніг – до гарного врожаю гречки.

Собаки голосно гавкають – протягом всього року будуть вдалі полювання.

Сильний вітер з півдня – чекайте на дощове літо.