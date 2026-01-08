В четверг, 8 января, отмечается Всемирный день печати, День вращения Земли и День повитух.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Григория Печерского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 8 января 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 8 января верующие чтят память преподобного Григория Печерского, который жил в XI веке.

Он принял постриг в монахи около 1064 года в Киево-Печерском монастыре. Преподобный много читал, был благочестивым и обладал молитвенным даром.

Предсказал поражение войска Переяславского князя Ростислава Всеволодовича, за что его утопили в Днепре. Мощи преподобного Григория покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Кто празднует день ангела 8 января 2026 года

Сегодня день ангела отмечают обладатели имен Антон, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Илья, Михаил и Василиса.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, счастья и Божьего благословения.

Что нельзя делать 8 января 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Согласно лунному календарю, 8 января не стоит лениться, стричься и менять прическу. Также не стоит заниматься мелкой и рутинной работой.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и другими домашними делами. Это один из лучших дней для активных действий, определения цели и смены работы.

Благоприятный день для работы в коллективе, для встреч с друзьями и близкими. Лунный календарь также рекомендует сохранять спокойствие, чтобы своими эмоциями не мешать происходящим процессам.

Народные приметы на 8 января 2026 года

Ночью яркая луна и много звезд — к сильным морозам.

Погода безветренная — летом будет теплая и ясная погода.

Собака спит во дворе, свернувшись калачиком — холодная погода продержится еще долго.