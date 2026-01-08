У четвер, 8 січня, відзначається Всесвітній день друку, День обертання Землі та День повитух.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Григорія Печерського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 8 січня 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 8 січня віряни вшановують пам’ять преподобного Григорія Печерського, який жив у XI столітті.

Він прийняв постриг ченця близько 1064 року у Києво-Печерському монастирі. Преподобний багато читав, був благочестивим та мав молитовний дар.

Передбачив поразку війська Переяславського князя Ростислава Всеволодовича, за що його втопили у Дніпрі. Мощі преподобного Григорія спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Хто святкує день ангела 8 січня 2026 року

Сьогодні день ангела відзначають власники імен Антон, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Ілля, Михайло та Василиса.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, щастя та Божого благословення.

Що не можна робити 8 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Згідно з місячним календарем, 8 січня не варто ледарювати, стригтися та змінювати зачіску. Також не варто робити дрібну та рутинну роботу.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та іншими домашніми справами. Це один із кращих днів для активних дій, визначення мети та зміни роботи.

Сприятливий день для роботи в колективі, для зустрічей з друзями та близькими. Місячний календар також рекомендує зберігати спокій, щоб своїми емоціями не заважати процесам, які відбуваються.

Народні прикмети на 8 січня 2026 року

Вночі яскравий місяць і багато зірок – до сильних морозів.

Погода безвітряна – влітку буде тепла і ясна погода.

Собака спить у дворі, згорнувшись клубочком – холодна погода протримається ще довго.