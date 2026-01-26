В понедельник, 26 января, отмечается День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

Также на эту дату приходятся Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования, Международный день чистой энергии и День Австралии.

Православная церковь сегодня чтит память святого Феодора Студита. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 26 января 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 26 января верующие вспоминают святого Феодора Студита. Он родился в 759 году в столице Византии в набожной семье состоятельного чиновника.

Получив достойное образование, в 22 года он решил отречься от светской жизни и принять постриг в Вифинском монастыре недалеко от горы Олимп. Со временем его избрали настоятелем этого монастыря.

Феодор был ярым почитателем икон и сторонником института семьи. Его трижды заключали в тюрьму за разоблачение беззаконных действий тогдашней власти. Несмотря на это, он внес весомый вклад в монашескую жизнь и просвещение.

Какой сегодня, 26 января 2026 года, день в Украине

26 января в Украине отмечают День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Профессиональный праздник был учрежден в 1993 году.

В этот день принято поздравлять аудиторов, ревизоров, бухгалтеров, инспекторов и других специалистов контрольно-ревизионных органов.

Именно они осуществляют контроль за использованием и сохранностью государственных финансовых ресурсов и материальных ценностей, проверяют достоверность финансового учета и способствуют устранению выявленных нарушений.

Кто празднует день ангела 26 января 2026 года

Именины сегодня отмечают Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор и Мария.

Поздравьте обладателей этих имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.

Что нельзя делать 26 января 2026 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Лунный календарь советует осторожно обращаться с огнем. Также стоит воздержаться от злых слов и недобрых воспоминаний о тех, кто ушел в вечность.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и различными домашними делами. Благоприятная дата для поездок, путешествий, командировок и переездов.

В этот день удача улыбнется людям, которые готовы рисковать и жертвовать чем-то ради успеха. Можно начинать новые дела, стричься и заниматься оздоровлением организма.

Народные приметы на 26 января 2026 года

Круг вокруг луны — к метели.

Лес шумит — скоро снег и оттепель.

Кошка ложится на спину и потягивается — к потеплению.

