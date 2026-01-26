У понеділок, 26 січня, відзначається День працівника контрольно-ревізійної служби України.

Також на цю дату припадають Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти, Міжнародний день чистої енергії та День Австралії.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого Феодора Студита. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 26 січня 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 26 січня віряни згадують святого Феодора Студита. Він народився 759 року в столиці Візантії у побожній сім’ї заможного чиновника.

Здобувши гідну освіту, у 22-річному віці він вирішив зректися світського життя та прийняти постриг у Віфінському монастирі неподалік від гори Олімп. З часом його обрали настоятелем цього монастиря.

Феодор був затятим іконошанувальником та прихильником інституту сім’ї. Його тричі ув’язнювали за викриття беззаконних дій тогочасної влади. Попри це, він зробив вагомий внесок у чернече життя і просвітництво.

Який сьогодні, 26 січня 2026 року, день в Україні

26 січня в Україні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби України. Професійне свято було засноване у 1993 році.

Цього дня заведено вітати аудиторів, ревізорів, бухгалтерів, інспекторів та інших фахівців контрольно-ревізійних органів.

Саме вони здійснюють контроль за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, перевіряють достовірність фінансового обліку й сприяють усуненню виявлених порушень.

Хто святкує день ангела 26 січня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір та Марія.

Привітайте власників цих імен побажаннями Божого благословення, миру та міцного здоров’я.

Що не можна робити 26 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Місячний календар радить обережно поводитися із вогнем. Також варто утриматися від злих слів і недобрих спогадів про тих, хто відійшов у вічність.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та різними домашніми справами. Сприятлива дата для поїздок, подорожей, відряджень і переїздів.

Цього дня удача посміхнеться людям, які готові ризикувати і жертвувати чимось заради успіху. Можна починати нові справи, стригтися та займатися оздоровленням організму.

Народні прикмети на 26 січня 2026 року

Коло навколо місяця – до хуртовини.

Ліс шумить – незабаром сніг і відлига.

Кішка лягає на спину й потягується – до потепління.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.