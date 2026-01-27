Ежегодно в Международный день памяти жертв Холокоста мир чтит память миллионов евреев, уничтоженных нацистским режимом во время Второй мировой войны.

Эта дата призвана не только напомнить об одной из самых трагических страниц истории человечества, но и предостеречь от повторения преступлений ненависти, расизма и предвзятости.

Международный день памяти жертв Холокоста — дата

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Именно в этот день 1945 года войска 1 Украинского фронта освободили нацистский лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме – один из крупнейших лагерей террора и смерти.

Официально памятная дата была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году.

— Холокост, который привел к уничтожению одной трети евреев и бесчисленного количества представителей других национальностей, всегда будет служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки, — говорится в резолюции ГА ООН.

С тех пор 27 января на международном уровне чтят память около 6 млн евреев, ставших жертвами нацистского режима. Около 1,5 млн из них были с территории современной Украины.

История Международного дня памяти жертв Холокоста

Холокост — это целенаправленная политика нацистской Германии, ее союзников и коллаборационистов по уничтожению еврейского народа в Европе в 1933–1945 годах.

Нацисты создавали смертельные условия существования, прибегали к жестокому обращению, массовым расстрелам и убийствам в газовых камерах, а также организовали специальные лагеря физического уничтожения.

Убийства совершались и на территории Украины. Наиболее известным местом, связанным с Холокостом, является Бабий Яр в Киеве, однако преступные акции происходили во многих городах и селах.

Эпоха Холокоста, в основе которого лежали антисемитизм, ненависть и предубеждения к евреям, началась в январе 1933 года, когда к власти в Германии пришли Адольф Гитлер и нацистская партия. А закончилось массовое уничтожение евреев в мае 1945 года, когда союзные державы победили Германию во Второй мировой войне.

Введение Международного дня памяти жертв Холокоста стало ответом мирового сообщества на необходимость сохранения исторической памяти об этой трагедии и предотвращения геноцида в будущем. Украина на государственном уровне впервые отметила эту памятную дату в 2012 году.

