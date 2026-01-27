Щороку у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту світ вшановує пам’ять мільйонів євреїв, знищених нацистським режимом під час Другої світової війни.

Ця дата покликана не лише нагадати про одну з найтрагічніших сторінок історії людства, а й застерегти від повторення злочинів ненависті, расизму та упередженості.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — дата

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначають 27 січня. Саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили нацистський табір Аушвіц-Біркенау в Освенцимі – один із найбільших таборів терору і смерті.

Офіційно пам’ятну дату було встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2005 році.

– Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження, – йдеться в резолюції ГА ООН.

Відтоді 27 січня на міжнародному рівні вшановують пам’ять близько 6 млн євреїв, які стали жертвами нацистського режиму. Близько 1,5 млн з них були з території сучасної України.

Історія Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

Голокост — це цілеспрямована політика нацистської Німеччини, її союзників та колабораціоністів зі знищення єврейського народу в Європі у 1933–1945 роках.

Нацисти створювали смертельні умови існування, вдавалися до жорстокого поводження, масових розстрілів і вбивств у газових камерах, а також організували спеціальні табори фізичного знищення.

Вбивства здійснювалися й на території України. Найбільш відомим місцем, пов’язаним із Голокостом, є Бабин Яр у Києві, однак злочинні акції відбувалися у багатьох містах і селах.

Епоха Голокосту, в основі якого лежав антисемітизм, ненависть і упередження до євреїв, розпочалася у січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. А закінчилося масове знищення євреїв у травні 1945-го, коли союзні держави перемогли Німеччину в Другій світовій війні.

Запровадження Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту стало відповіддю світової спільноти на необхідність збереження історичної пам’яті про цю трагедію та запобігання геноциду в майбутньому. Україна на державному рівні вперше відзначила цю пам’ятну дату у 2012 році.

