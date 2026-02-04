Женщина в Украине всегда была хранительницей семьи, источником тепла, поддержки и вдохновения. Кроме Дня матери, у нас есть еще один праздник, когда каждый может поздравить женщин, выразить им благодарность и внимание, и это 8 марта. В этот день поздравляют мам, жен, сестер, коллег и подруг.

Празднуют ли 8 марта в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.

Отменили ли празднование 8 марта в Украине

В Украине 8 марта официально остается государственным праздником — Международным женским днем, и этот статус закреплен в законодательстве. В частности, статья 73 Кодекса законов о труде Украины включает 8 марта в перечень праздничных и нерабочих дней, установленных для граждан.

Празднует ли Украина 8 марта и есть ли дополнительный выходной

В соответствии с Законом Украины № 2136-IX от 15 марта 2022 года об организации трудовых отношений в период военного положения, положения о праздничных и нерабочих днях временно не применяются.

Несмотря на то, что 8 марта считается праздником, дополнительного выходного или переноса праздничного дня во время военного положения нет. Например, в 2025 году 8 марта приходилось на субботу, и этот день не переносился на понедельник. Он остался обычным выходным по графику, без дополнительного выходного, связанного именно с праздником.

8 марта: отменили ли в Украине

В Украине неоднократно звучали инициативы о пересмотре празднования этого дня и отходе от ассоциаций с советским прошлым. Одно из самых обсуждаемых предложений — установить вместо 8 марта День украинской женщины, который планировали отмечать 25 февраля, а именно в день рождения выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки.

Эта идея была оформлена в виде законопроекта № 9009, который предлагал отменить 8 марта как государственный праздник и заменить его Днем украинской женщины именно 25 февраля. Однако этот законопроект не вступил в силу и не изменил правовой статус 8 марта.

Празднуют ли 8 марта в Украине

На сегодняшний день 8 марта остается государственным праздником, но без дополнительного выходного дня во время военного положения, а законодательных актов, которые бы официально отменяли этот праздник или переносили его на другую дату, не принято. Законодательные инициативы по изменению названия или даты, включая предложения типа Дня украинской женщины, до сих пор находятся на уровне законодательных инициатив.

Для многих украинцев 8 марта остается поводом поздравить женщин, поблагодарить за заботу и поддержку.

