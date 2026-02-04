Жінка в Україні завжди була берегинею сім’ї, джерелом тепла, підтримки і натхнення. Окрім Дня матері, у нас є ще одне свято, коли кожен може привітати жінок, висловити їм подяку та увагу, і це 8 березня. У цей день вітають мам, дружин, сестричок, колег і подруг.

Чи святкують 8 березня в Україні у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Чи скасували святкування 8 березня в Україні

В Україні 8 березня офіційно залишається державним святом – Міжнародним жіночим днем, і цей статус закріплений у законодавстві. Зокрема стаття 73 Кодексу законів про працю України включає 8 березня до переліку святкових і неробочих днів, встановлених для громадян.

Чи святкує Україна 8 березня та чи є додатковий вихідний

Відповідно до Закону України № 2136-IX від 15 березня 2022 року про організацію трудових відносин у період воєнного стану, положення щодо святкових і неробочих днів тимчасово не застосовуються.

Попри те, що 8 березня вважається святом, додаткового вихідного чи перенесення святкового дня під час воєнного стану немає. Наприклад, у 2025 році 8 березня припадало на суботу, і цей день не переносився на понеділок. Він лишився звичайним вихідним за графіком, без додаткового вихідного, пов’язаного саме зі святом.

8 березня: чи скасували в Україні

В Україні неодноразово звучали ініціативи щодо перегляду відзначення цього дня і відходу від асоціацій з радянським минулим. Одна з найбільш обговорюваних пропозицій – встановити замість 8 березня День української жінки, який планували відзначати 25 лютого, а саме у день народження видатної української поетеси Лесі Українки.

Ця ідея була оформлена у вигляді законопроєкту № 9009, який пропонував скасувати 8 березня як державне свято і замінити його на День української жінки саме 25 лютого. Проте цей законопроєкт не набув чинності і не змінив правового статусу 8 березня.

Чи святкують 8 березня в Україні

На сьогодні 8 березня залишається державним святом, але без додаткового вихідного дня під час воєнного стану, а законодавчих актів, які б офіційно скасовували це свято чи переносили його на іншу дату, не прийнято. Законодавчі ініціативи щодо зміни назви чи дати, включно з пропозиціями на кшталт Дня української жінки, досі перебувають на рівні законодавчих ініціатив.

Для багатьох українців 8 березня залишається нагодою привітати жінок, подякувати за турботу і підтримку.

