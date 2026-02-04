Рабочие дни в марте 2026 года: сколько их и когда выходные
Март — это месяц, когда природа начинает оживать, наступает календарная весна, а люди все чаще стремятся проводить теплые дни на свежем воздухе.
Однако работа никуда не исчезает, и чтобы правильно спланировать свои дела и отдых, предлагаем узнать, сколько выходных в марте и есть ли праздничные дни.
Сколько рабочих дней в марте
В марте 2026 года — 31 календарный день:
- Количество рабочих дней в марте — 22;
- Количество выходных дней в марте 2026 — 9. Все выходные это только субботы и воскресенья. Дополнительных выходных в марте не предусмотрено.
В Украине 8 марта — это государственный праздник, Международный женский день. Его статус определен статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, где этот день входит в перечень праздничных и нерабочих дней.
Сколько украинцы будут отдыхать в марте
В 2026 году 8 марта приходится на воскресенье. По общему правилу трудового законодательства, когда праздничный день совпадает с выходным, следующий день обычно может переноситься как выходной. Но сейчас в Украине действуют временные изменения в трудовом законодательстве, связанные с военным положением.
Эти изменения закреплены Законом Украины № 2136-IX Об организации трудовых отношений во время военного положения. Он предусматривает, что положения о праздничных и нерабочих днях временно не применяются. Из-за этого дополнительный выходной в марте не предоставляется, несмотря на то, что праздник приходится на воскресенье. То есть перенос на понедельник не происходит.
Таким образом, в марте 2026 года украинцы будут иметь только 9 выходных (субботы и воскресенья) и 22 рабочих дня, а 8 марта, хотя официально и является праздником, не обеспечивает дополнительного выходного дня.