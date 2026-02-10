Сегодня, 10 февраля, в мире отмечают День безопасного интернета, цель которого – привлечь внимание общества и власти к вопросам безопасной деятельности в сети.

Также на эту дату приходится Всемирный день зернобобовых – праздник продуктов, играющих ключевую роль в питании человечества и продовольственной безопасности, а еще Международный день аравийского леопарда, введенный ООН в 2023 году для защиты вида, находящегося под критической угрозой исчезновения.

Кроме того, во второй вторник февраля отмечают День замороженного йогурта.

По церковному календарю в этот день почитают память святых Прохора и Харлампия, а в народной традиции 10 февраля известно как День домового — праздник угощения духа дома, которого наши предки называли Кудесы или Велесичи.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 10 февраля 2026 года

В этот день верующие чтят память святых Прохора и Харлампия, которых почитают за их подвижничество и преданность христианской вере.

Святой Прохор прославился как монах Печерского монастыря и чудотворец. Его жизнь была полна строгого аскетизма: он довольствовался только водой, а для пропитания собственноручно перетирал дикое травянистое растение — лутигу — в муку и выпекал из нее хлеб.

Святой Харлампий был епископом Магнезийским в Малой Азии и принял мученическую смерть в глубокой старости — в 113 лет. Несмотря на жестокие пытки, он не отрекся от веры.

В христианской традиции Харлампа считают заступником чиновников, покровителем домашних животных и урожая, а также защитником от душевных недугов, чумы и смерти без покаяния.

Кто празднует день ангела 10 февраля 2026 года

Именины в этот день отмечают мужчины, которых зовут Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий и Иван.

Также день ангела празднуют обладательницы имен Валентина, Анна и Галина.

Что нельзя делать 10 февраля 2026 года

Одеваться в черное.

Брать деньги в долг или одалживать кому-то.

Мужчинам не следует работать и планировать важные дела.

Ссориться, ругаться и выяснять отношения в доме.

Поддаваться резким эмоциональным порывам и желанию кардинально изменить жизнь.

Отправляться в путешествия.

Убивать насекомых в доме.

Заниматься влажной уборкой дома.

Что можно делать сегодня

10 февраля считается днем мудрости, получения знаний и их применения на практике. Это благоприятное время для самообразования, размышлений и глубокого анализа собственного опыта. Сегодня хороший день для любых гаданий.

Полезно делиться знаниями, передавать свой опыт, помогать детям и ученикам. День особенно благоприятен для людей науки, философов и тех, кто работает с обучением и наставничеством.

Для бизнеса это удачный период, в частности для внутренней работы в компании, налаживания процессов, меценатства и спонсорства.

Также разрешается не ограничивать себя в еде и не соблюдать строгие диеты. Считается, что в этот день можно хорошо поесть, а употребление сладкого не только разрешено, но и желательно.

Народные приметы на 10 февраля 2026 года

Снег в этот день предвещает затяжные холода.

Сильный ветер обещает сырое и прохладное лето.

Иней или снег на деревьях указывает на хороший урожай меда.

Ясная луна ночью предвещает грозовую весну.

Пение птиц предвещает быстрое потепление.

