Сьогодні, 10 лютого, у світі відзначають День безпечного інтернету, мета якого – привернути увагу суспільства та влади до питань безпечної діяльності в мережі.

Також на цю дату припадає Всесвітній день зернобобових – свято продуктів, що відіграють ключову роль у харчуванні людства та продовольчій безпеці, а ще Міжнародний день аравійського леопарда, запроваджений ООН у 2023 році для захисту виду, що перебуває під критичною загрозою зникнення.

Крім того, у другий вівторок лютого відзначають День замороженого йогурту.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святих Прохора та Харлампія, а в народній традиції 10 лютого знане як День домовика — свято пригощання духа оселі, яке наші предки називали Кудеси або Велесичі.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 10 лютого 2026 року

Цього дня віряни вшановують пам’ять святих Прохора та Харлампія, яких шанують за їхнє подвижництво та відданість християнській вірі.

Святий Прохор уславився як монах Печерського монастиря і чудотворець. Його життя було сповнене суворого аскетизму: він задовольнявся лише водою, а для поживи власноруч перетирав дику трав’янисту рослину — лутигу — на борошно й випікав із неї хліб.

Святий Харлампій був єпископом Магнезійським у Малій Азії та прийняв мученицьку смерть у глибокій старості — у 113 років. Попри жорстокі катування, він не зрікся віри.

У християнській традиції Харлампія вважають заступником чиновників, покровителем домашніх тварин і врожаю, а також захисником від душевних недуг, чуми та смерті без покаяння.

Хто святкує день ангела 10 лютого 2026 року

Іменини цього дня відзначають чоловіки, яких звати Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій та Іван.

Також день ангела святкують власниці імена Валентина, Ганна та Галина.

Що не можна робити 10 лютого 2026 року

Одягатися в чорне.

Брати гроші в борг або позичати комусь.

Чоловікам не слід працювати та планувати важливі справи.

Сваритися, лаятися й з’ясовувати стосунки в домі.

Піддаватися різким емоційним поривам і бажанню кардинально змінити життя.

Вирушати в подорожі.

Вбивати комах у домі.

Займатися вологим прибиранням оселі.

Що можна робити сьогодні

10 лютого вважається днем мудрості, здобуття знань і застосування їх на практиці. Це сприятливий час для самоосвіти, роздумів і глибокого аналізу власного досвіду. Сьогодні гарний день для будь-яких ворожінь.

Корисно ділитися знаннями, передавати свій досвід, допомагати дітям та учням. День особливо сприятливий для людей науки, філософів і тих, хто працює з навчанням та наставництвом.

Для бізнесу це вдалий період, зокрема для внутрішньої роботи в компанії, налагодження процесів, меценатства й спонсорства.

Також дозволяється не обмежувати себе в їжі та не дотримуватися суворих дієт. Вважається, що цього дня можна добре поїсти, а вживання солодкого не лише дозволене, а й бажане.

Народні прикмети на 10 лютого 2026 року

Сніг цього дня віщує затяжні холоди.

Сильний вітер обіцяє сире та прохолодне літо.

Іній або сніг на деревах вказує на добрий урожай меду.

Ясний місяць уночі передвіщає грозову весну.

Спів птахів віщує швидке потепління.

