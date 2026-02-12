День влюбленных — это время, когда хочется больше тепла, внимания и красивых мелочей. Люди готовят сюрпризы для любимых, продумывают образы для свиданий, а многие женщины заранее записываются к мастеру, потому что праздничный маникюр — это уже часть настроения.

Какой сделать маникюр на День святого Валентина 2026, читайте в нашем материале.

Идеи маникюра на День святого Валентина

В 2026 году маникюр на День святого Валентина и nail-тренды сочетают романтику, легкую игривость и немного блеска, чтобы руки выглядели нежно, но не скучно.

Сейчас смотрят

Сердечки, но современные

Классический символ праздника никуда не исчезает, но маникюр на День влюбленных теперь выглядит более деликатно. В моде маленькие сердечки на прозрачной или молочной основе, едва заметные контуры, 3D-элементы, похожие на крошечные наклейки или капли геля. Такой дизайн выглядит романтично, но не по-детски, особенно на коротких ногтях.

Горошек вместо банальной романтики

Праздничное настроение легко передать через маникюр на День святого Валентина, а дизайны могут быть как минималистичными, так и яркими. Polka dot возвращается как стильная альтернатива тематическим рисункам.

Мелкие точки на розовом, нюдовом или красном фоне создают кокетливое настроение без прямых “валентиновых” символов. Это хороший вариант для тех, кто хочет что-то праздничное, но сдержанное.

Магнитные лаки с эффектом “кошачьего глаза”

Глубокие переливы, словно свет движется внутри покрытия, стали одним из главных акцентов сезона. Оттенки бордо, вишни, сливы, темной розы особенно выигрышно смотрятся в вечернем освещении. Такой маникюр можно оставить самостоятельным или дополнить минимальным декором на одном ногте.

Кружевные мотивы

Тонкие белые узоры, словно тканевое кружево, придают образу нежность и женственность. Их часто сочетают с френчем, полупрозрачной базой или светло-розовыми оттенками. Выглядит изящно и очень “по-праздничному”, но без лишней яркости.

Блестящие акценты вместо перегрузки

Стразы и камешки в 2026 году носят осторожно, сейчас не сплошные “бриллианты”, а аккуратные детали. Несколько блестящих камешков у кутикулы, тонкая линия из стразов или маленький акцент на одном ногте и этого достаточно, чтобы руки ловили свет и выглядели нарядно.

Цветы, в частности розы, в художественном стиле

Флористика переходит в миниатюрный арт. Мастера рисуют лепестки с тенями, полутонами, объемом, поэтому ногти становятся похожими на маленькие картины. Чаще всего выбирают розовые, красные или кремовые розы на спокойном фоне.

Главная идея трендового маникюра ко Дню святого Валентина в этом году — не крикливость, а настроение. Немного романтики, немного игры с текстурами и светом, и даже простой образ сразу выглядит продуманным. Ведь в День влюбленных детали действительно решают все.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.