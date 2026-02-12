День закоханих — це час, коли хочеться більше тепла, уваги й красивих дрібниць. Люди готують сюрпризи для коханих, продумують образи для побачень, а багато жінок заздалегідь записуються до майстра, бо святковий манікюр це вже частина настрою.

Який зробити манікюр на День святого Валентина 2026, читайте в нашому матеріалі.

Ідеї манікюру на День святого Валентина

У 2026 році манікюр на День святого Валентина та nail-тренди поєднують романтику, легку грайливість і трохи блиску, щоб руки виглядали ніжно, але не нудно.

Сердечка, але сучасні

Класичний символ свята нікуди не зникає, але манікюр на День закоханих тепер виглядає делікатніше. У моді маленькі сердечка на прозорій або молочній базі, ледь помітні контури, 3D-елементи, схожі на крихітні наліпки чи краплі гелю. Такий дизайн виглядає романтично, але не по-дитячому, особливо на коротких нігтях.

Горошок замість банальної романтики

Святковий настрій легко передати через манікюр на День святого Валентина, а дизайни можуть бути як мінімалістичними, так і яскравими. Polka dot повертається як стильна альтернатива тематичним малюнкам.

Дрібні крапочки на рожевому, нюдовому чи червоному фоні створюють кокетливий настрій без прямих “валентинкових” символів. Це хороший варіант для тих, хто хоче щось святкове, але стримане.

Магнітні лаки з ефектом “котячого ока”

Глибокі переливи, ніби світло рухається всередині покриття, стали одним із головних акцентів сезону. Відтінки бордо, вишні, сливи, темної троянди особливо виграшний вигляд мають у вечірньому освітленні. Такий манікюр можна залишити самостійним або доповнити мінімальним декором на одному нігті.

Мереживні мотиви

Тонкі білі візерунки, ніби тканинне мереживо, додають образу ніжності й жіночності. Їх часто поєднують із френчем, напівпрозорою базою або світло-рожевими відтінками. Виглядає витончено й дуже “по-святковому”, але без зайвої яскравості.

Блискучі акценти замість перевантаження

Стрази й камінці у 2026 році носять обережно, зараз не суцільні “діаманти”, а акуратні деталі. Кілька блискучих камінчиків біля кутикули, тонка лінія зі стразів або маленький акцент на одному нігті і цього достатньо, щоб руки ловили світло й виглядали ошатно.

Квіти, зокрема троянди, у художньому стилі

Флористика переходить у мініатюрний арт. Майстри малюють пелюстки з тінями, напівтонами, об’ємом, тому нігті стають схожими на маленькі картини. Найчастіше обирають рожеві, червоні або кремові троянди на спокійному фоні.

Головна ідея трендового манікюру до Дня святого Валентина цього року не кричущість, а настрій. Трохи романтики, трохи гри з текстурами й світлом, і навіть простий образ одразу стає продуманим. Адже в День закоханих деталі справді вирішують усе.

