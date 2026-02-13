Международный день женской дружбы, или День подруг — это неофициальный, но популярный праздник, который ежегодно отмечают накануне Дня влюбленных.

Событие призвано напомнить о силе поддержки, искренних разговоров, взаимопонимания и особой связи между женщинами, которая помогает преодолевать трудности и делает жизнь ярче.

Международный день женской дружбы — дата

Традиционно Международный день женской дружбы отмечают 13 февраля. В 2026 году дата праздника приходится на пятницу, так что это отличный повод собраться с подругами и весело провести время вместе.

История Международного дня женской дружбы начинается с американского комедийного сериала Парки и зоны отдыха, главная героиня которого придумала собственный праздник – Galentine’s Day.

Она объединила название Дня святого Валентина и идиому gal pals, что на английском может означать “подруги”. Эта идея очень понравилась зрителям, поэтому праздник начал становиться популярным в мире.

Не забудьте сегодня поздравить своих подруг, поблагодарив их за поддержку, тепло и общие воспоминания. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем женской дружбы в картинках и стихах.

Поздравления с Международным днем женской дружбы в картинках

Поздравления с Международным днем женской дружбы в стихах

***

Тебя с Днем дружбы, дорогая,

От всего сердца поздравляю!

Пускай всегда тебе везет,

И не приносит жизнь невзгод.

Пускай любовь в душе горит,

Удача смело удивит,

И воплотятся все мечты,

Тебе добавив красоты!

***

Ты человек всегда душевный,

Находишь нужные слова,

Поддержишь в трудную минуту,

Признаешь, если не права.

В День дружбы искренне отмечу,

Подруги лучшей не найти,

Благодарю судьбу за это,

Что рядом ты со мной в пути.

***

Благодарю тебя за все,

Любимая подруга,

Ты только радость мне несешь,

В беде протянешь руку.

Всегда полезный дашь совет,

Поднимешь настроенье,

Подруги лучше в мире нет,

Я знаю, без сомненья.

И в День друзей сказать хочу,

Что дорожу тобою,

Когда мы рядом — по плечу

Нам бедствие любое!

***

Если б не было друзей,

Жизнь была бы пресной,

Нам с подругой хорошо,

Очень интересно,

В День друзей желаю ей

Быть всегда прекрасной,

Ей я очень дорожу

И считаю классной!

***

