Международный день женской дружбы: когда отмечают и как поздравить подруг
Международный день женской дружбы, или День подруг — это неофициальный, но популярный праздник, который ежегодно отмечают накануне Дня влюбленных.
Событие призвано напомнить о силе поддержки, искренних разговоров, взаимопонимания и особой связи между женщинами, которая помогает преодолевать трудности и делает жизнь ярче.
Международный день женской дружбы — дата
Традиционно Международный день женской дружбы отмечают 13 февраля. В 2026 году дата праздника приходится на пятницу, так что это отличный повод собраться с подругами и весело провести время вместе.
История Международного дня женской дружбы начинается с американского комедийного сериала Парки и зоны отдыха, главная героиня которого придумала собственный праздник – Galentine’s Day.
Она объединила название Дня святого Валентина и идиому gal pals, что на английском может означать “подруги”. Эта идея очень понравилась зрителям, поэтому праздник начал становиться популярным в мире.
Не забудьте сегодня поздравить своих подруг, поблагодарив их за поддержку, тепло и общие воспоминания. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем женской дружбы в картинках и стихах.
Поздравления с Международным днем женской дружбы в картинках
Поздравления с Международным днем женской дружбы в стихах
***
Тебя с Днем дружбы, дорогая,
От всего сердца поздравляю!
Пускай всегда тебе везет,
И не приносит жизнь невзгод.
Пускай любовь в душе горит,
Удача смело удивит,
И воплотятся все мечты,
Тебе добавив красоты!
***
Ты человек всегда душевный,
Находишь нужные слова,
Поддержишь в трудную минуту,
Признаешь, если не права.
В День дружбы искренне отмечу,
Подруги лучшей не найти,
Благодарю судьбу за это,
Что рядом ты со мной в пути.
***
Благодарю тебя за все,
Любимая подруга,
Ты только радость мне несешь,
В беде протянешь руку.
Всегда полезный дашь совет,
Поднимешь настроенье,
Подруги лучше в мире нет,
Я знаю, без сомненья.
И в День друзей сказать хочу,
Что дорожу тобою,
Когда мы рядом — по плечу
Нам бедствие любое!
***
Если б не было друзей,
Жизнь была бы пресной,
Нам с подругой хорошо,
Очень интересно,
В День друзей желаю ей
Быть всегда прекрасной,
Ей я очень дорожу
И считаю классной!
***