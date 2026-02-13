Міжнародний день жіночої дружби: коли відзначають і як привітати подруг
Міжнародний день жіночої дружби, або День подруг – це неофіційне, але популярне свято, яке щороку відзначають напередодні Дня закоханих.
Подія покликана нагадати про силу підтримки, щирих розмов, взаєморозуміння та особливого зв’язку між жінками, який допомагає долати труднощі й робить життя яскравішим.
Міжнародний день жіночої дружби – дата
Традиційно Міжнародний день жіночої дружби відзначають 13 лютого. У 2026 році дата свята припадає на п’ятницю, тож це чудовий привід зібратися з подругами і весело провести час разом.
Історія Міжнародного дня жіночої дружби починається із американського комедійного серіалу Парки та зони відпочинку, головна героїня якого вигадала власне свято – Galentine’s Day.
Вона поєднала назву Дня святого Валентина та ідіому gal pals, що англійською може означати “подруги”. Ця ідея неабияк сподобалася глядачам, тож свято почало ставати популярним у світі.
Не забудьте сьогодні привітати своїх подруг, подякувавши їм за підтримку, тепло і спільні спогади. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем жіночої дружби в картинках і віршах.
Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби в картинках
Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби у віршах
***
Подружко, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окрилює нас.
У День жіночої дружби бажаю тільки щастя,
Хай зникнуть назавжди всі негаразди,
Здоров’я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,
І чекаю на тебе в гості залюбки.
***
З Днем подруги щиро вітаю,
Щастя й радості тобі бажаю.
Бажаю достатку й багато любові,
Щоб всьго у тебе було доволі.
Здоров’я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.
***
Бажаю стрибати від щастя,
Від мрій злітати до зірок,
Від чародійки долі мати
Завжди удачливий квиток,
Втілювати мрії швидко,
Та досягати всіх висот,
Бути успішною в роботі,
Щоб зайвих не було турбот,
Ще краси тобі бажаю,
Здоров’я, квітів, доброти,
Люба подружко, вітаю,
Будь завжди щаслива ти!
***
З Днем жіночої дружби вітаю!
Щастя шаленого тобі бажаю,
Щоб була завжди здорова,
І весела, і бадьора.
Подруго моя найкраща,
Хай в житті все буде класно!
***