Міжнародний день жіночої дружби, або День подруг – це неофіційне, але популярне свято, яке щороку відзначають напередодні Дня закоханих.

Подія покликана нагадати про силу підтримки, щирих розмов, взаєморозуміння та особливого зв’язку між жінками, який допомагає долати труднощі й робить життя яскравішим.

Міжнародний день жіночої дружби – дата

Традиційно Міжнародний день жіночої дружби відзначають 13 лютого. У 2026 році дата свята припадає на п’ятницю, тож це чудовий привід зібратися з подругами і весело провести час разом.

Історія Міжнародного дня жіночої дружби починається із американського комедійного серіалу Парки та зони відпочинку, головна героїня якого вигадала власне свято – Galentine’s Day.

Вона поєднала назву Дня святого Валентина та ідіому gal pals, що англійською може означати “подруги”. Ця ідея неабияк сподобалася глядачам, тож свято почало ставати популярним у світі.

Не забудьте сьогодні привітати своїх подруг, подякувавши їм за підтримку, тепло і спільні спогади. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем жіночої дружби в картинках і віршах.

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби в картинках

Привітання з Міжнародним днем жіночої дружби у віршах

***

Подружко, в житті всяке буває,

Було багато різного у нас,

Але дружба наша не зникає,

Вона лише окрилює нас.

У День жіночої дружби бажаю тільки щастя,

Хай зникнуть назавжди всі негаразди,

Здоров’я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,

І чекаю на тебе в гості залюбки.

***

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості тобі бажаю.

Бажаю достатку й багато любові,

Щоб всьго у тебе було доволі.

Здоров’я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Бажаю стрибати від щастя,

Від мрій злітати до зірок,

Від чародійки долі мати

Завжди удачливий квиток,

Втілювати мрії швидко,

Та досягати всіх висот,

Бути успішною в роботі,

Щоб зайвих не було турбот,

Ще краси тобі бажаю,

Здоров’я, квітів, доброти,

Люба подружко, вітаю,

Будь завжди щаслива ти!

***

З Днем жіночої дружби вітаю!

Щастя шаленого тобі бажаю,

Щоб була завжди здорова,

І весела, і бадьора.

Подруго моя найкраща,

Хай в житті все буде класно!

***

