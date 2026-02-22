Сегодня, 22 февраля, в мире отмечают Всемирный день энцефалита и Международный день поддержки жертв преступлений.

Кроме того, на эту дату приходится Всемирный день размышлений, а также День однозадачности.

В Украине 22 февраля отмечают Прощенное воскресенье — последний день Масленицы, когда принято просить прощения друг у друга перед началом Великого поста.

Сейчас смотрят

По церковному календарю чтят память святого мученика Маврикия и его 70 воинов — в народе этот праздник известен как Маврикиев день.

Факты ICTV собрали все главные сведения об этой дате — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 22 февраля 2026 года

Сегодня верующие отмечают Прощеное воскресенье. Дата этого праздника каждый год меняется, ведь он зависит от начала Великого поста.

Перед постом люди должны очиститься от злых мыслей и попросить прощения у всех, кого могли огорчить или обидеть.

Прощеное воскресенье приходится на последний день Масленицы — древнего праздника проводов зимы и встречи весны. Масленица длится неделю перед Великим постом.

В этот период не употребляют мяса, но разрешены молочные блюда и яйца. Традиционные блюда — вареники, блины, творожные блюда.

Также 22 февраля православная церковь чтит память святого мученика Маврикия и его 70 воинов — Маврикиев день.

Святой Маврикий жил в III веке в Египте и был военачальником Фиванского легиона, который состоял из христиан.

Император Галерий судил легион за распространение веры. Легионеры во главе с Маврикием не отреклись от христианства, за что подверглись пыткам и были казнены.

Кто празднует день ангела 22 февраля 2026 года

22 февраля день ангела отмечают мужчины с именами Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан и Федор.

Также в этот день именины празднуют женщины по имени Варвара, Елизавета и Ирина.

Что нельзя делать 22 февраля 2026 года

Ссориться и ругаться с родными и близкими.

Желать кому-то зла, держать обиды и игнорировать просьбы о прощении.

Употреблять мясные блюда.

Давать деньги в долг и проводить важные денежные операции.

Начинать новые дела, менять работу или заключать серьезные сделки.

Решать конфликты и выяснять отношения.

Принимать импульсивные решения под влиянием эмоций.

Перегружать себя сложными домашними работами или важными делами.

Что можно делать сегодня

В Прощеное воскресенье стоит искренне просить прощения и самому прощать обиды. Это день очищения перед Великим постом, поэтому важно сосредоточиться на душевном покое, общении с семьей и примирении.

Традиционно в последний день Масленицы разрешаются молочные блюда и яйца — готовят вареники, блины, творожные блюда, проводят время в кругу близких.

22 февраля организм наполнен энергией и потенциалом, поэтому важно дать этой силе выход. Хорошо заняться спортом, йогой, боевыми искусствами или активной физической деятельностью.

Это благоприятное время для работы над собой, преодоления недостатков и отказа от вредных привычек — если решение созрело внутренне.

Народные приметы на 22 февраля 2026 года

Морозный день предвещает затяжную холодную весну.

Оттепель обещает раннее тепло.

Туман утром — к хорошему урожаю.

Густые облака на небе — к устойчивой погоде в ближайшие дни.

Ранний прилет птиц — к скорому приходу весны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.