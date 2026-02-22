Какой праздник 22 февраля 2026 и как провести последний день Масленицы
Сегодня, 22 февраля, в мире отмечают Всемирный день энцефалита и Международный день поддержки жертв преступлений.
Кроме того, на эту дату приходится Всемирный день размышлений, а также День однозадачности.
В Украине 22 февраля отмечают Прощенное воскресенье — последний день Масленицы, когда принято просить прощения друг у друга перед началом Великого поста.
По церковному календарю чтят память святого мученика Маврикия и его 70 воинов — в народе этот праздник известен как Маврикиев день.
Факты ICTV собрали все главные сведения об этой дате — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 22 февраля 2026 года
- Кто празднует день ангела 22 февраля 2026 года
- Что нельзя делать 22 февраля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 22 февраля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 22 февраля 2026 года
Сегодня верующие отмечают Прощеное воскресенье. Дата этого праздника каждый год меняется, ведь он зависит от начала Великого поста.
Перед постом люди должны очиститься от злых мыслей и попросить прощения у всех, кого могли огорчить или обидеть.
Прощеное воскресенье приходится на последний день Масленицы — древнего праздника проводов зимы и встречи весны. Масленица длится неделю перед Великим постом.
В этот период не употребляют мяса, но разрешены молочные блюда и яйца. Традиционные блюда — вареники, блины, творожные блюда.
Также 22 февраля православная церковь чтит память святого мученика Маврикия и его 70 воинов — Маврикиев день.
Святой Маврикий жил в III веке в Египте и был военачальником Фиванского легиона, который состоял из христиан.
Император Галерий судил легион за распространение веры. Легионеры во главе с Маврикием не отреклись от христианства, за что подверглись пыткам и были казнены.
Кто празднует день ангела 22 февраля 2026 года
22 февраля день ангела отмечают мужчины с именами Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан и Федор.
Также в этот день именины празднуют женщины по имени Варвара, Елизавета и Ирина.
Что нельзя делать 22 февраля 2026 года
- Ссориться и ругаться с родными и близкими.
- Желать кому-то зла, держать обиды и игнорировать просьбы о прощении.
- Употреблять мясные блюда.
- Давать деньги в долг и проводить важные денежные операции.
- Начинать новые дела, менять работу или заключать серьезные сделки.
- Решать конфликты и выяснять отношения.
- Принимать импульсивные решения под влиянием эмоций.
- Перегружать себя сложными домашними работами или важными делами.
Что можно делать сегодня
В Прощеное воскресенье стоит искренне просить прощения и самому прощать обиды. Это день очищения перед Великим постом, поэтому важно сосредоточиться на душевном покое, общении с семьей и примирении.
Традиционно в последний день Масленицы разрешаются молочные блюда и яйца — готовят вареники, блины, творожные блюда, проводят время в кругу близких.
22 февраля организм наполнен энергией и потенциалом, поэтому важно дать этой силе выход. Хорошо заняться спортом, йогой, боевыми искусствами или активной физической деятельностью.
Это благоприятное время для работы над собой, преодоления недостатков и отказа от вредных привычек — если решение созрело внутренне.
Народные приметы на 22 февраля 2026 года
- Морозный день предвещает затяжную холодную весну.
- Оттепель обещает раннее тепло.
- Туман утром — к хорошему урожаю.
- Густые облака на небе — к устойчивой погоде в ближайшие дни.
- Ранний прилет птиц — к скорому приходу весны.