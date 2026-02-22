Сьогодні, 22 лютого, у світі відзначають Всесвітній день енцефаліту та Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Крім того, на цю дату припадає Всесвітній день роздумів, а також День однозадачності.

В Україні 22 лютого відзначають Прощену неділю — останній день Масниці, коли заведено просити вибачення одне в одного перед початком Великого посту.

За церковним календарем вшановують пам’ять святого мученика Маврикія та його 70 воїнів — у народі це свято відоме як Маврикіїв день.

Факти ICTV зібрали всі головні відомості про цю дату — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 22 лютого 2026 року

Сьогодні віряни відзначають Прощену неділю. Дата цього свята щороку змінюється, адже воно залежить від початку Великого посту.

Перед постуванням люди мають очиститися від злих думок і попросити пробачення у всіх, кого могли засмутити чи образити.

Прощена неділя припадає на останній день Масниці — стародавнього свята проводів зими та зустрічі весни. Масниця триває тиждень перед Великим постом.

У цей період не вживають м’яса, але дозволені молочні страви та яйця. Традиційні страви — вареники, млинці, сирні наїдки.

Також 22 лютого православна церква вшановує пам’ять святого мученика Маврикія та його 70-ти воїнів — Маврикіїв день.

Святий Маврикій жив у III столітті в Єгипті та був воєначальником Фіванського легіону, який складався з християн.

Імператор Галерій судив легіон за поширення віри. Легіонери на чолі з Маврикієм не зреклися християнства, за що зазнали катувань і були страчені.

Хто святкує день ангела 22 лютого 2026 року

22 лютого день ангела відзначають чоловіки з іменами Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан і Федір.

Також цього дня іменини святкують жінки на ім’я Варвара, Єлизавета та Ірина.

Що не можна робити 22 лютого 2026 року

Сваритися та лаятися з рідними і близькими.

Бажати комусь зла, тримати образи та ігнорувати прохання про пробачення.

Вживати м’ясні страви.

Давати гроші в борг та проводити важливі грошові операції.

Починати нові справи, змінювати роботу або укладати серйозні угоди.

Вирішувати конфлікти та з’ясовувати стосунки.

Ухівлювати імпульсивні рішення під впливом емоцій.

Перевантажувати себе складними домашніми роботами чи важливими справами.

Що можна робити сьогодні

У Прощену неділю варто щиро просити пробачення та самому прощати образи. Це день очищення перед Великим постом, тому важливо зосередитися на душевному спокої, спілкуванні з родиною та примиренні.

Традиційно в останній день Масниці дозволяються молочні страви та яйця — готують вареники, млинці, сирні наїдки, проводять час у колі близьких.

22 лютого організм наповнений енергією і потенціалом, тому важливо дати цій силі вихід. Добре зайнятися спортом, йогою, бойовими мистецтвами або активною фізичною діяльністю.

Це сприятливий час для роботи над собою, подолання недоліків і відмови від шкідливих звичок — якщо рішення дозріло внутрішньо.

Народні прикмети на 22 лютого 2026 року

Морозний день віщує затяжну холодну весну.

Відлига обіцяє раннє тепло.

Туман зранку — до гарного врожаю.

Густі хмари на небі — до стійкої погоди найближчими днями.

Ранній приліт птахів — до швидкого приходу весни.

