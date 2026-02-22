Яке свято 22 лютого 2026 та як провести останній день Масниці
Сьогодні, 22 лютого, у світі відзначають Всесвітній день енцефаліту та Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
Крім того, на цю дату припадає Всесвітній день роздумів, а також День однозадачності.
В Україні 22 лютого відзначають Прощену неділю — останній день Масниці, коли заведено просити вибачення одне в одного перед початком Великого посту.
За церковним календарем вшановують пам’ять святого мученика Маврикія та його 70 воїнів — у народі це свято відоме як Маврикіїв день.
дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
Яке сьогодні церковне свято – 22 лютого 2026 року
Сьогодні віряни відзначають Прощену неділю. Дата цього свята щороку змінюється, адже воно залежить від початку Великого посту.
Перед постуванням люди мають очиститися від злих думок і попросити пробачення у всіх, кого могли засмутити чи образити.
Прощена неділя припадає на останній день Масниці — стародавнього свята проводів зими та зустрічі весни. Масниця триває тиждень перед Великим постом.
У цей період не вживають м’яса, але дозволені молочні страви та яйця. Традиційні страви — вареники, млинці, сирні наїдки.
Також 22 лютого православна церква вшановує пам’ять святого мученика Маврикія та його 70-ти воїнів — Маврикіїв день.
Святий Маврикій жив у III столітті в Єгипті та був воєначальником Фіванського легіону, який складався з християн.
Імператор Галерій судив легіон за поширення віри. Легіонери на чолі з Маврикієм не зреклися християнства, за що зазнали катувань і були страчені.
Хто святкує день ангела 22 лютого 2026 року
22 лютого день ангела відзначають чоловіки з іменами Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан і Федір.
Також цього дня іменини святкують жінки на ім’я Варвара, Єлизавета та Ірина.
Що не можна робити 22 лютого 2026 року
- Сваритися та лаятися з рідними і близькими.
- Бажати комусь зла, тримати образи та ігнорувати прохання про пробачення.
- Вживати м’ясні страви.
- Давати гроші в борг та проводити важливі грошові операції.
- Починати нові справи, змінювати роботу або укладати серйозні угоди.
- Вирішувати конфлікти та з’ясовувати стосунки.
- Ухівлювати імпульсивні рішення під впливом емоцій.
- Перевантажувати себе складними домашніми роботами чи важливими справами.
Що можна робити сьогодні
У Прощену неділю варто щиро просити пробачення та самому прощати образи. Це день очищення перед Великим постом, тому важливо зосередитися на душевному спокої, спілкуванні з родиною та примиренні.
Традиційно в останній день Масниці дозволяються молочні страви та яйця — готують вареники, млинці, сирні наїдки, проводять час у колі близьких.
22 лютого організм наповнений енергією і потенціалом, тому важливо дати цій силі вихід. Добре зайнятися спортом, йогою, бойовими мистецтвами або активною фізичною діяльністю.
Це сприятливий час для роботи над собою, подолання недоліків і відмови від шкідливих звичок — якщо рішення дозріло внутрішньо.
Народні прикмети на 22 лютого 2026 року
- Морозний день віщує затяжну холодну весну.
- Відлига обіцяє раннє тепло.
- Туман зранку — до гарного врожаю.
- Густі хмари на небі — до стійкої погоди найближчими днями.
- Ранній приліт птахів — до швидкого приходу весни.