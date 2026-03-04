Какой праздник 4 марта 2026 и какое ночное развлечение под запретом
Сегодня, 4 марта, в мире отмечают праздник Холи, символизирующий победу света над тьмой и приход весны.
Всемирный день инженерии напоминает о роли технических решений в развитии общества, а Всемирный день борьбы с ожирением и Всемирный день против сексуальной эксплуатации привлекают внимание к важным социальным проблемам.
Международный день игровых мастеров, который также приходится на эту дату, чествует создателей настольных и ролевых игр.
День рождения микрофона связан с патентом Эмиля Берлинера 1877 года, а День борьбы с плохим обслуживанием подчеркивает значение качественного сервиса в современном мире.
По церковному календарю в этот день чтят память преподобного Герасима Иорданского.
Факты ICTV собрали главные сведения об этой дате – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 4 марта 2026 года
- Кто празднует день ангела 4 марта 2026 года
- Что нельзя делать 4 марта 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 4 марта 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 4 марта 2026 года
В этот день верующие чтят память преподобного Герасима Иорданского. Святой жил в V веке и прославился строгой аскетической жизнью в пустыне у реки Иордан.
По преданию, Герасим основал монастырь и установил для монахов строгий устав. Его имя связывают с легендой о льве, которому святой помог извлечь из лапы терновую колючку.
Благодарный зверь остался рядом с ним, став символом кротости и силы веры. Именно поэтому на иконах преподобного часто изображают с львом.
Существует также предание, что вблизи обители святого Святая Семья находила убежище во время бегства от преследований царя Ирода. На месте этого события впоследствии построили подземную часовню.
Кто празднует день ангела 4 марта 2026 года
Сегодня именины отмечают Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Александр, Павел, Яков и Ульяна.
Не забудьте поздравить родных и друзей, носящих эти имена, с днем ангела.
Что нельзя делать 4 марта 2026 года
- Ссориться, ругаться и выяснять отношения.
- Одалживать деньги или брать в долг – по поверью, это может привести к финансовым трудностям в течение года.
- Игнорировать просьбы о помощи от нуждающихся.
- Легкомысленно относиться к здоровью – считалось, что болезнь в этот день может затянуться.
- Смотреть ночью на падающие звезды.
Что можно делать сегодня
В народной традиции этот день связывали с подготовкой к весне. Хозяйки пекли печенье в форме птичек и угощали родных и соседей. Считалось, что добро, сделанное 4 марта, вернется сторицей.
Селяне проводили символические обряды на урожай: выносили во двор снопы ржи, пшеницы и овса и оставляли до утра. По количеству инея определяли, какая культура даст лучший урожай.
Народные приметы на 4 марта 2026 года
- Много снега на земле – урожай будет поздним.
- Ясный и солнечный день – год будет благоприятным для полевых работ.
- Солнце пригревает – к раннему лету.
- Реки разлились – скоро придет тепло.