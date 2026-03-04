Сегодня, 4 марта, в мире отмечают праздник Холи, символизирующий победу света над тьмой и приход весны.

Всемирный день инженерии напоминает о роли технических решений в развитии общества, а Всемирный день борьбы с ожирением и Всемирный день против сексуальной эксплуатации привлекают внимание к важным социальным проблемам.

Международный день игровых мастеров, который также приходится на эту дату, чествует создателей настольных и ролевых игр.

День рождения микрофона связан с патентом Эмиля Берлинера 1877 года, а День борьбы с плохим обслуживанием подчеркивает значение качественного сервиса в современном мире.

По церковному календарю в этот день чтят память преподобного Герасима Иорданского.

Какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 4 марта 2026 года

В этот день верующие чтят память преподобного Герасима Иорданского. Святой жил в V веке и прославился строгой аскетической жизнью в пустыне у реки Иордан.

По преданию, Герасим основал монастырь и установил для монахов строгий устав. Его имя связывают с легендой о льве, которому святой помог извлечь из лапы терновую колючку.

Благодарный зверь остался рядом с ним, став символом кротости и силы веры. Именно поэтому на иконах преподобного часто изображают с львом.

Существует также предание, что вблизи обители святого Святая Семья находила убежище во время бегства от преследований царя Ирода. На месте этого события впоследствии построили подземную часовню.

Кто празднует день ангела 4 марта 2026 года

Сегодня именины отмечают Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Александр, Павел, Яков и Ульяна.



Что нельзя делать 4 марта 2026 года

Ссориться, ругаться и выяснять отношения.

Одалживать деньги или брать в долг – по поверью, это может привести к финансовым трудностям в течение года.

Игнорировать просьбы о помощи от нуждающихся.

Легкомысленно относиться к здоровью – считалось, что болезнь в этот день может затянуться.

Смотреть ночью на падающие звезды.

Что можно делать сегодня

В народной традиции этот день связывали с подготовкой к весне. Хозяйки пекли печенье в форме птичек и угощали родных и соседей. Считалось, что добро, сделанное 4 марта, вернется сторицей.

Селяне проводили символические обряды на урожай: выносили во двор снопы ржи, пшеницы и овса и оставляли до утра. По количеству инея определяли, какая культура даст лучший урожай.

Народные приметы на 4 марта 2026 года

Много снега на земле – урожай будет поздним.

Ясный и солнечный день – год будет благоприятным для полевых работ.

Солнце пригревает – к раннему лету.

Реки разлились – скоро придет тепло.

